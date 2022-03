«Somministrati Arpal, solo un mese di proroga. Consiglio regionale e lavoratori presi in giro»

“Non ci sarà la proroga dei somministrati Arpal fino a giugno così come stabilito dalla legge dì bilancio approvata in Consiglio regionale a dicembre ma solo di un mese fino al 24 aprile. Per questo motivo annuncio che non parteciperò più ai lavori dì queste commissioni, ma la battaglia politica e sindacale per la tutela dei lavoratori si sposta in piazza”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, durante la seduta congiunta delle Commissioni VI e II che si è tenuta stamattina in Consiglio Regionale.

“Da mesi assistiamo ad un continuo scaricabarile sulle responsabilità e sulla mancanza dì risorse tra l’assessorato al Lavoro, quello al Bilancio e Arpal – ha illustrato Mazzarano – senza addivenire ad una soluzione quando sarebbe bastato dare seguito alla proposta dì attingere le risorse necessarie dal bilancio autonomo della Regione così come da me avanzata nella prima bozza dell’emendamento alla legge dì bilancio dì dicembre. “Ci sarà tempo e modo dì approfondire le responsabilità che ci hanno condotto oggi a rincorrere un problema che si sarebbe potuto risolvere con semplicità. Quello che non è più accettabile – ha continuato il consigliere regionale – è dì assistere ad una assoluta mancanza dì strategia credendo di poter intervenire di volta in volta mettendoci una toppa”. “Ringrazio i colleghi presidenti di entrambe le commissioni per la disponibilità dimostrata e tutti i commissari – ha concluso Mazzarano – ma il nostro impegno non finisce qui. Ci sono altri strumenti per la battaglia politica e sindacale, compresa la mobilitazione dì piazza”.