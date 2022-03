Misa a Buenos Aires apre il “Mysterium”

Si apre con la “Misa a Buenos Aires”, opera di Martìn Palmeri, l’ottava edizione del “Mysterium Festival”, la rassegna di eventi di fede, arte, storia, tradizione e cultura, promossa dall’Arcidiocesi di Taranto, con l’Orchestra della Magna Grecia, il L.A. Chorus, il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e Le Corti di Taras, in collaborazione con “Fondazione Puglia”, “Programma Sviluppo”, “BCC San Marzano di San Giuseppe”, “Fondazione Taranto e la Magna Grecia”. Giovedì, 24 marzo, il primo appuntamento sarà ospitato dalla Concattedrale Gran Madre di Dio in viale Magna Grecia: sul palco l’ico tarantina sarà diretta dal Maestro Gianluca Marcianò e il L.A. Chorus dal Maestro Luigi Leo, con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, il mezzosoprano Elena Serra e Michele Renna al pianoforte.

MISA TANGO A BUENOS AIRES

Martín Palmeri nella scrittura di “Misa tango a Buenos Aires”, trae ispirazione dal tango tradizionale del suo Paese, l’Argentina e dal tango nuevo di Astor Piazzolla. Eseguita per la prima volta nel 1996 dall’Orquesta Sinfónica de Cuba, la “Misa a Buenos Aires” dimostra meglio di ogni parola il talento, al tempo stesso impressionante e divertente di Palmeri nell’integrare nelle sue opere elementi stilistici propri del tango. Quest’opera è basata sul classico ordinario della messa cattolica, lo stesso testo messo in musica nel corso dei secoli da migliaia di compositori. L’evocativa vena melodica, le ardite architetture armoniche e le complesse strutture ritmiche appaiono evidenti come elementi del tango anche a chi non conosce bene questo fascinoso genere musicale.

GIANLUCA MARCIANÒ

Lodato dal Sunday Times «per la sua direzione immancabilmente teatrale e idiomatica», il direttore d’orchestra Gianluca Marcianò ha collaborato e diretto nel mondo orchestre di statura internazionale, tra le quali ricordiamo le Orchestre di Oviedo, Minsk, Ljubjana, nel Regno Unito, English National Opera, Grange Park Opera, Scottish Opera, Opera North e Longborough Opera Festival, e diretto Traviata, Tosca, Un ballo in maschera, Rigoletto, Il Flauto Magico, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan Tutte, Alzira, Nabucco, Don Carlo, Evgenij Onegin, Samson et Dalila e Madama Butterfly.

MARIO STEFANO PIETRODARCHI

Bandoneonista, figura fondamentale nella rappresentazione delle opere di Piazzolla, il Maestro Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante e di raffinata musicalità, si è esibito nei teatri di tutto il mondo.

ELENA SERRA

Mezzosoprano, Elena Serra studia canto e violino all’Accademia Internazionale della Musica di Milano e si laurea presso il Conservatorio Bonporti di Riva del Garda. Si perfeziona con il mezzosoprano Bianca Maria Casoni e attualmente viene seguita nella preparazione di ruoli dal mezzosoprano Luciana D’Intino.

MICHELE RENNA

Allievo nella classe di pianoforte di Luigi Ceci al conservatorio “N. Piccinni” di Bari, Michele Renna ha conseguito la maturità al Liceo musicale “Archita” di Taranto con il massimo dei voti sotto la guida di Ornella Carrieri.

«Confermata la centralità dei Riti, riprendiamo con slancio anche il Mysterium Festival – ha dichiarato l’arcivescovo Monsignor Filippo Santoro – Esistono tre cerchi concentrici per vivere la Settimana Santa: la liturgia, a cui partecipano i fedeli; Riti e Processioni che pongono al centro la religiosità popolare, con una preghiera rivolta anche alle vittime della guerra in Ucraina; il Mysterium Festival che interessa un pubblico vasto con cultura, musica, teatro».

«Il Mysterium torna all’interno della Quaresima – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – e vicino ai Riti della Settimana Santa e alla Santa Pasqua. Partiamo, come da tradizione, dalla Concattedrale Gran Madre di Dio con “Misa a Buenos Aires” per concludere con il Concerto di Pasqua, la Nona sinfonia di Beethoven diretta da Pasquale Veleno. Fra i due eventi, sono tanti altri gli appuntamenti in programma fra i quali annunciamo Simone Cristicchi al Fusco, Milena Vukotic e Anna Ferruzzo al MArTA, una installazione dedicata alla Pace. Altri interessanti iniziative si terranno nei quartieri di Taranto per una città che vibrerà insieme alla musica». Il concerto alla Concattedrale di Gran Madre di Dio a Taranto avrà inizio alle ore 20,30. La direzione artistica della rassegna è a cura di Pierfranco Semeraro. Questo il Comitato scientifico dell’edizione di quest’anno del Mysterium Festival: Donato Fusillo, presidente, Adriana Chirico, Maestro Piero Romano (OMG), Eva Degl’Innocenti (direttrice del Museo Archeologico Nazionale MArTA), Maestro Pierfranco Semeraro (ARCoPU), don Emanuele Ferro (portavoce Arcidiocesi, parroco della Cattedrale di San Cataldo), Riccardo Pagano (Dipartimento Jonico – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” sede di Taranto). Costo del biglietto d’ingresso. euro 20,00. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti in prevendita è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Orchestra della Magna Grecia, in via Giovinazzi nr. 28 (tel.: 392.9199935),ed eventbrite (www.eventbrite.it). Indirizzo mail: mysteriumfestival.it. Sito web: www.orchestramagnagrecia.it.