Viaggio nella musica di Battiato con “I Giardini della Preesistenza”

LEVERANO (LE) – Sarà inaugurata sabato, 26 marzo, alle ore 18,00, negli spazi della Biblioteca di Comunità “Piazza Coperta” (in Piazza della Costituzione), la mostra fotografica di Enzo Ferrari dal titolo “I Giardini della Preesistenza”, ispirata alla musica di Franco Battiato. Sette le fotografie in grande formato che interpretano canzoni o brani strumentali della immensa produzione artistica del compositore siciliano che, proprio a marzo, avrebbe compiuto 77 anni. Sette foto, tante quante le tracce dei primi album di genere pop pubblicati da Battiato. S

i tratta di immagini evocative, a tratti oniriche, interpretazioni fotografiche di versi e note, dalle composizioni d’avanguardia ai brani più popolari come “Voglio vederti danzare”, fino a quelli più intimisti e mistici come “L’ombra della luce”. E luce è la fotografia: la forma scelta per questo percorso in quella musica che ha saputo evocare un altrove senza tempo. Alla serata inaugurale interverranno, oltre all’autore, l’assessore alla cultura del Comune di Leverano, Laura Giannotta, il bibliotecario della Biblioteca di Comunità di Leverano, Umberto Cagnazzo, il presidente del circolo fotografico “Il Castello” di Taranto, Raimondo Musolino.

La mostra è stata realizzata su iniziativa di Libermedia e grazie alla disponibilità del Comune di Leverano – assessorato alla cultura – e della Biblioteca diComunità. La mostra resterà aperta al pubblico fino a sabato 2 aprile, dalle ore 16 alle ore 19. L’ingresso, gratuito, è consentito ai soli possessori di green pass.

L’AUTORE

Enzo Ferrari, giornalista professionista, è nato e vive a Taranto. È il direttore di TarantoBuonasera. Appassionato di fotografia, è vicepresidente del circolo fotografico “Il Castello”. Ha al suo attivo mostre personali e partecipazioni a esposizioni collettive.