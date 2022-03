Taranto, sono ventisei i positivi

Un’anomala routine e la prospettiva più che concreta del rinvio della seconda partita consecutiva. Anche nella mattinata di ieri, il Taranto ha comunicato l’aggiunta di altri due tesserati contagiati dalla nuova variante omicron, i quali aumentano una base originaria e successivamente amplificata, che constava di ben ventiquattro indisponibili per identica infezione. Allo stato attuale, l’organico rossoblu insieme con l’area tecnica risultano depauperati di ventisei elementi: “Il Taranto F.C. 1927 comunica che, a seguito di test effettuati questa mattina mercoledì 23 marzo (ieri, dr), sono state riscontrate ulteriori 2 positività al Covid19- recita la nota ufficialeLa Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 24 marzo (oggi, ndr), gli elementi del gruppo squadra risultati negativi verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test”.

La divulgazione delle notizie è limitata esclusivamente alle cifre dei rappresentanti ionici per i quali l’esito del tampone non è stato quello auspicato: nel contempo, in relazione alle reiterate operazioni di screening, imposte dal protocollo sanitario per lo sport professionistico già vidimato a gennaio, non perviene alcuna precisazione in merito al numero dei calciatori immunizzati. Quello rossoblu è un autentico eremo, dal quale filtrano scarsissimi dettagli, insieme con la previsione realistica di una richiesta di annullamento e conseguente slittamento della prossima gara in trasferta a Catania. Le performance agonistiche sono ferme al turno infrasettimanale di mercoledì 16 marzo, perso di misura contro l’Avellino fra le mura amiche dello “Iacovone” da un Taranto in formazione sperimentale, praticamente inedita e falcidiata da defezioni di diversa natura, tra infortuni e squalifiche. L’inanellarsi dei contagi da variante omicron è stato avviato venerdì scorso, con il computo di quattordici positivi al test antigenico, ai quali si sono aggregati altri cinque elementi distribuiti fra le giornate di sabato e domenica, ed ancora cinque lunedì, in un colpo solo.

La gara interna con il Monopoli, cancellata domenica scorsa, è stata incastonata dai vertici della Lega Pro nel primo mercoledì utile di aprile, il 6, con fischio d’inizio alle ore 14.30, sempre presso lo stadio “Iacovone”. In relazione al regolamento per l’amministrazione dell’infezione da coronavirus, negli sport cosiddetti “non individuali” si può richiedere il rinvio di una partita esclusivamente col 35% di tesserati positivi nel gruppo-squadra. Il documento prevede il blocco dell’operatività di un club qualora il numero degli atleti contagiati superasse la percentuale enunciata: gli stessi dovranno rispettare il periodo di isolamento e sottoporsi ai test antigenici rapidi con una frequenza di cinque giorni, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 (in caso di alto rischio). Presumibile che il Taranto sia spettatore anche in occasione della 15ma giornata di ritorno e che la ripresa del suo percorso nella competizione coincida verosimilmente con la trasferta di Palermo. Gli uomini di mister Laterza sovrastano appena la zona pericolosa della graduatoria.

Alessandra Carpino