Nuovo presidente per Federalberghi. Tutti i nomi del nuovo direttivo

Federalberghi Taranto rinnova i suoi organi con il passaggio di consegne tra Angelo Basile che ha guidato la categoria dal 2016 sino ai due ultimi difficili anni pandemici, e Marcello De Paola che assume la presidenza per il prossimo quinquennio. Marcello De Paola, direttore del Relais Histò San Pietro, assume la presidenza provinciale di Federalberghi puntando su un programma caratterizzato dall’obiettivo di mettere in campo percorsi che facilitino la ripresa e la crescita della categoria alberghiera nella provincia di Taranto. Per questo ha voluto accanto a se un direttivo rinnovato, caratterizzato da alcune presenze giovani, il cui punto di forza è rappresentato – ha sottolineato De Paola- dalla: ‘Capacità di investire nuove risorse e generare proposte e idee al fine di rilanciare il consociativismo tra aziende alberghiere.”

Importante per il neo presidente il rapporto con il territorio: “Tra le azioni che vorrei intraprendere c’è sicuramente il rafforzamento della cooperazione tra la categoria e la futura amministrazione che assumerà la guida della città di Taranto. Ciò al fine di intensificare gli sforzi comuni, volti alla soluzione di alcune problematiche di carattere logistico-burocratico che favorirebbero lo sviluppo dell’hotellerie tarantina.” Altro punto importante il rapporto tra Federalberghi e le altre categorie del turismo per la creazione di una rete per la ricerca di soluzioni alle varie problematiche legate all’accoglienza, una su tutte la ricerca del personale. Problematica in merito alla quale Confcommercio sta avviando un progetto di recruitment nell’ambito del turismo.

Il nuovo direttivo, potrà contare ancora su la esperienza di Angelo Basile (Albergo del Sole); entrano a far parte del Consiglio: Gianvito Paradiso (Stella Maris -Marina di Ginosa), Maria Grazia Torricella (Masseria Chiancone – Martina Franca), Gaia Bonvissuto (Europa Hotel -Taranto), Marco Giannuzzi (Hotel Villa Giusy- Castellaneta Marina).