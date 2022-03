Maria Cristina De Stefano: Il Nord ed il Sud siamo noi

Mai come in questo momento storico dobbiamo essere “Responsabili” del nostro pensiero ed agire. Perchè? Cosa significa? I nostri genitori hanno vissuto il boom economico, che ha consentito la notevolissima crescita dell’Italia, che ha visto una maggiore diffusione del benessere, quello che ha realizzato il wealfare. Impegno nello studio, nel lavoro, onestà morale ed intellettuale, meritocrazia, valori presenti nella società e nella politica, nel cuore e nella mente degli italiani, usciti stanchi e stremati da due guerre ma fiduciosi e tesi a creare un presente ed un futuro migliore. Chi è vissuto in quegli anni e, poi nei successivi, sino ai primi del 1990, può testimoniare quanto di buono e positivo fu creato. L’italia si affermò fra le nazioni più progredite del mondo.

Poi, gli eventi storici e di giustizialismo politico, come definito da qualcuno, ci hanno travolto, ed oggi, una attenta analisi del recente passato evidenzia quanto inutile ed inconcludente fu quel giustizialismo e non solo quello. Chi sono gli italiani del 2022? Un popolo storicamente ancora molto giovane per sentirsi coeso, ancora alla ricerca di una sua identita’. Il Nord con una marcia in piu’ , il Sud sempre alla ricerca di una sua collocazione. Ma il Nord ed il Sud siamo noi! Non sono due sostantivi che indicano semplicemente una posizione geografica, siamo noi italiani, e da noi uomini e cittadini deve partire il cambiamento, un cambiamento nella stessa civiltà dell’esistere con gli altri. Cambiare che, nel pensiero filosofico eracliteo, indica una visione dinamica della vita, la trasformazione, il mutamento. Il che non vuol significare novità a tutti i costi, ma, più semplicemente, capacità di operare delle scelte con una diversa consapevolezza e quindi, anche ritorno ad antichi ma sempre attuali valori e tradizioni. Più specificatamente in politica, ritorno al Buon Governo. Vedete?

Quest’anno ricorrono i 150anni dalla morte di Giuseppe Mazzini. Perchè lo ricordo? Perchè è stato il sostenitore della Repubblica Parlamentare Unitaria, nella quale dovevano convergere gli ideali di Libertà, Indipendenza e Democrazia. Attraverso la “Giovine Italia” quegli ideali sono stati diffusi, sostenuti e difesi anche a costo della propria vita. Gli Italiani (consentitemi la ”I” maiuscola) come Attilio ed Emilio Bandiera, Domenico Ferrari, Domenico Moro e tanti ancora, martiri per la costituenda Italia senza dimenticare Goffredo Mameli. Ed oggi? Quale dei politici attuali immaginate, possa sacrificare la propria esistenza in nome della Patria? Se crediamo e vogliamo ancora, come spero, uno Stato democratico, un governo democratico ed onesto come quello immaginato da Mazzini, dove la “res Publica” doveva essere del Popolo e per il Popolo, guidato da esponenti illuminati che avrebbero operato per il bene comune, se crediamo che ciò ancora possa essere realizzato, ecco ora è il momento della “Responsabilita”. Di andare a votare, di votare uomini politici responsabili ed onesti, di fare delle scelte, di non assistere passivamente, ma di essere, proprio con il nostro apporto, partecipi del Buon Governo.

Alla vigilia delle elezioni municipali dobbiamo agire da veri repubblicani, affinche’ la nostra Taranto non sia più umiliata dalle altre province pugliesi ma al contrario sia guidata da un “Governo” culturalmente e moralmente all’altezza, che la renda sicura e vitale nel suo essere ed operare. Se crediamo nel riscatto nazionale che passa “in primis “ da quello locale, se pensiamo che Liberta’ vada in coppia con Giustizia, allora abbiamo il dovere di agire e di adoperarci tutti insieme al grido silenzioso ma corale di “Libertà, Uguaglianza ed Umanità come Giuseppe Mazzini avrebbe voluto.

Maria Cristina De Stefano