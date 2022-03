Le accuse di Battista e la soddisfazione di Giorno

«In questa campagna elettorale – a differenza delle amministrative 2017, in cui il mondo cosiddetto “ambientalista” fu accusato di essersi presentato disgregato all’appuntamento con le consultazioni – assistiamo all’integrazione al Pd e al dimissionato Melucci della gran parte dei movimenti di “protesta”». Lo dichiara Massimo Battista, candidato sindaco sostenuto dalle liste Una città per cambiare; Taranto città normale; Periferie al centro.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) anche i Verdi, tra i primi promotori della lotta all’ex Ilva, hanno accettato l’offerta nella coalizione a trazione Pd, svendendo lotte e abbassando l’asticella degli obiettivi minimi rispetto al futuro della fabbrica. In questo momento riteniamo doveroso, alla luce di questa defezione di massa rispetto ad un annoso e condiviso percorso mirato alla chiusura degli impianti inquinanti, di chiamare tutte le anime realmente ecologiste e ambientaliste della città, per intraprendere un cammino collettivo che porti all’elezione di un sindaco che voglia davvero un futuro senza fumi per Taranto». Sull’argomento si registra anche l’intervento di Mattia Giorno, responsabile Enti Locali del Pd. «L’ufficializzazione dell’accordo con i Verdi a sostegno della candidatura di Rinaldo Melucci come unico sindaco del centro sinistra di Taranto è da accogliere con soddisfazione. È la giusta conclusione di un lungo lavoro finalizzato alla creazione e all’ampliamento di una coalizione progressista che ha visto, tra gli altri, anche l’impegno delle forze nazionali del Pd, in primis di Enrico Letta, nella individuazione di un percorso politico da condividere anche su scala locale».

«Un lavoro intenso promosso e sostenuto con i nostri referenti locali Francesco Boccia, Nicola Oddati e Ubaldo Pagano. Taranto è al centro di un progetto politico di ampio respiro che nella forza progressista del Pd, insieme con la visione del Governatore Michele Emiliano, ha sempre trovato la concretezza e la forza per unire e rafforzare il perimetro del centrosinistra che si ritrova ancora una volta pronto a determinare il futuro di questo territorio con interessanti prospettive nazionali. Non ci resta ora che lavorare per portare Rinaldo Melucci ad essere rieletto sindaco di Taranto».