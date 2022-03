Aiuti alle imprese: c’è l’ok della Commissione regionale

Parere favorevole dalla IV Commissione presieduta da Francesco Paolicelli, alle modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione Le motivazioni relative alle modifiche apportate al Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno (n. 17 del 2014), sono state relazionate alla Commissione, dall’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci e dal direttore del Dipartimento Gianna Elisa Berlingerio.

Hanno lo scopo di garantire una maggiore intensità di aiuto per le piccole e medie imprese in materia di energia. In particolare, le modifiche riguardano le tipologie di misure ammissibili degli aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione. L’intensità di aiuto calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35 per cento per le medie imprese ed il 45 per cento per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL (equivalente sovvenzione lordo) aiuto di cui al finanziamento del rischio, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate del 10 per cento (fino ad arrivare al 45 per cento per le medie imprese) e del 15 per cento (fino al 60 per cento) per le piccole imprese.