La Banca di Taranto si espande

«Una banca più grande che non perde il legame col territorio è lo strumento migliore per soddisfare le esigenze degli utenti. È un rafforzamento del presidio degli interessi della comunità. Questa ragione di fondo è stata la premessa sulla quale abbiamo costruito la fusione per incorporazione con la Banca di Credito Cooperativo di Massafra». Le parole del presidente Lelio Miro spiegano perfettamente qual è stato lo spirito che ha accompagnato la Banca di Taranto nell’incorporazione della Bcc di Massafra. Ora esiste un unico istituto di credito che assume il nome di Banca di Taranto e Massafra – Banca di Credito Cooperativo.

Presidente Miro, come si è arrivati a questa scelta strategica?

La premessa è stata appunto quella di rafforzare la presenza come banca del territorio, poi la Bcc di Massafra stava incontrando alcune difficoltà per svolgere in autonomia il ruolo indispensabile di riferimento in quell’area della nostra provincia, difficoltà determinate da tanti fattori concomitanti, e allora abbiamo ritenuto in accordo che questa fusione per incorporazione fosse la soluzione più indicata per rispondere al meglio alle esigenze della comunità.

Ecco, cosa cambia per gli utenti?

L’unificazione della governance sarà un vantaggio per la qualità dei servizi offerti. Gli sportelli restano quelli attuali, mentre per il personale è stato compiuto un grande sforzo tra i consigli d’amministrazione delle due banche per preservare l’occupazione. Quindi la clientela continuerà ad avere i riferimenti che ha sempre avuto.

E per quanto riguarda gli assetti interni?

La strategia è unitaria e l’organo di supervisione strategica è unico, integrato con una rappresentanza della banca di Massafra.

Per la Banca di Taranto è un ulteriore segnale di crescita.

Certo. Questa scelta strategica si poggia proprio sull’esperienza vincente della Banca di Taranto, che ha conseguito risultati economici e di gestione che ci hanno permesso di essere collocati nella fascia alta, classe A, del benchmark. Tutti risultati ottenuti conservando lo scopo mutualistico territoriale di banca al servizio della gente.

Facciamo un po’ di storia. Quando è nata la Banca di Taranto?

L’idea nacque nel 1999: fondammo il comitato promotore e dopo una serie di passaggi autorizzativi aprimmo nel marzo del 2022.

Quindi proprio in questi giorni la Banca di Taranto festeggia il suo ventesimo compleanno.

Esatto e al primo assunto abbiamo corrisposto il premio di fedeltà per i venti anni al servizio della nostra banca.

Come è cambiato in questi anni il rapporto con la clientela e, in fin dei conti, con la comunità tarantina?

Nella fase iniziale la clientela era una cerchia ristretta vicina ai fondatori, oggi siamo una vera banca della città. È cambiata la nostra dimensione e la percezione della città nei nostri confronti.

Il rapporto più diretto e personale con i vostri clienti rispetto alle grandi banche vi fa sentire in qualche modo responsabili dei destini di una impresa o di una famiglia?

Certamente. Siamo consapevoli che da una nostra decisione può dipendere la felicità o l’infelicità di qualcuno, per questo ci sentiamo sempre più responsabili e attenti nel valutare le diverse situazioni che ci si presentano. La nostra è una gestione consulenziale che comprende il fattore umano, l’attenzione ai bisogni della persona. Per queste ragioni, a volte anche dire “no” può essere un aiuto e una opportunità per il cliente. Noi siamo il tentativo di far resistere la nostra missione su valori umani rispetto alle spinte europee che portano a lavorare su algoritmi invece che, appunto, sui rapporti umani. Noi siamo nati per questo e anche se le normative sono cambiate, il nostro spirito è rimasto lo stesso.

Dal suo osservatorio può dirci qual è la situazione economica della città?

Oggi in certi settori c’è indubbiamente una ripresa, in altri esistono oggettive difficoltà. Non c’è un comune andamento della nostra economia: una parte si riprende grazie agli interventi governativi, un altro pezzo invece dimostra di possedere una vivacità autonoma. Poi, come detto, ci sono sacche si sofferenza, e mi riferisco soprattutto ai piccoli negozianti e ai professionisti.

Quali prospettive intravede per la città?

Resto convinto che la prima leva di rinascita di una città si la cultura. Oggi vedo una città migliorata, soprattutto per l’offerta culturale che esprime. Magari non ci sono ritorni economici immediati, ma questo è il presupposto per una crescita più strutturata.

È un messaggio di fiducia per i più giovani?

Ecco, a me sembra che chi deve ancora contribuire alla crescita complessiva siano proprio le nuove generazioni. Vedo ancora una sproporzione generazionale, ad esempio, nel pubblico che frequenta i teatri della città.

E una banca come può stimolare questo percorso di crescita?

Le faccio un esempio: mentre noi parliamo può sentire che nella sala qui accanto si sta facendo lezione di musica. Ecco, noi siamo aperti – anche mettendo a disposizione i nostri spazi – a chiunque voglia promuovere attività culturali. La promozione del territorio ci sta molto a cuore, soprattutto nella dimensione culturale e sociale.

