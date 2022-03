Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

Alla presenza dell’arcivescovo mons. Filippo Santoro, nel santuario della Madonna della Salute, in piazzetta Monteoliveto, la comunità parrocchiale di Taranto vecchia, della basilica cattedrale di San Cataldo e di tutte le chiese della Città vecchia si riuniranno in preghiera venerdì 25 (Solennità dell’Annunciazione) alle ore 17.00 per pregare in comunione con papa Francesco per la consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria invocando il dono della pace.

Questo, seguendo la diretta della liturgia penitenziale presieduta dal pontefice in San Pietro e in unione con i vescovi di tutto il mondo. Così papa Francesco, in una lettera inviata a tutti i vescovi, definisce tale Atto di Consacrazione dell’umanità, “in modo particolare della Russia e dell’Ucraina”, al Cuore Immacolato di Maria: “Un gesto della Chiesa universale, che in questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza, e affida l’avvenire dell’umanità alla Regina della pace”.

E ancora il Santo Padre specifica: “La Chiesa, in quest’ora buia, è fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto. Sono grato, in questo senso, a tutti coloro che con grande generosità stanno rispondendo ai miei appelli alla preghiera, al digiuno, alla carità. Ora, accogliendo anche numerose richieste del Popolo di Dio, desidero affidare in modo speciale alla Madonna le nazioni in conflitto”. Dopo l’Atto di consacrazione, nel medesimo santuario di piazzetta Monteoliveto ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

“24 ORE PER IL SIGNORE” ALLA SAN LORENZO DA BRINDISI

Anche quest’anno in concomitanza con la Quarta domenica di Quaresima, “in Laetare” si ripete l’iniziativa “24 ore per il Signore”, per cui ogni diocesi del mondo è invitata a tenere aperta almeno una chiesa per un giorno così da offrire a tutti la possibilità di sostare in adorazione e confessarsi. Anche la parrocchia di San Lorenzo da Brindisi, guidata dai frati minori cappuccini, in viale Magna Grecia, ha aderito a tale invito. S’inizierà venerdì 25 marzo alle 20,30 con l’esposizione del Santissimo Sacramento. Quindi la chiesa resterà aperta tutta la notte. Tra venerdì e sabato i sacerdoti della vicaria saranno disponibili per il sacramento della Riconciliazione. Fra i fedeli sono organizzate turnazioni per garantire una costante presenza nei momenti di adorazione. La giornata di sabato prevede, inoltre, sante messe alle 8,30 e alle 18,30, alle 12 recita dell’ora media, alle 17 preghiera con i ragazzi del catechismo e alle 17, 30 recita del rosario e dei vespri con, al termine, la benedizione eucaristica.

Angelo Diofano