In marcia verso la pace, gli studenti della Frascolla dicono “no” alla guerra

“Peace by peace”… Passo dopo passo verso la pace. Si sono concluse ieri, giovedì 24 marzo, le “Iniziative per la pace” promosse dall’istituto comprensivo “Renato Frascolla” di San Vito. Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola hanno manifestato, infatti, contro il conflitto che sta interessando l’Ucraina, organizzando una vera e propria staffetta per la pace articolata in una successione di iniziative. I primi a cominciare sono stati i piccoli della scuola dell’infanzia, che nel cortile dell’edificio di San Vito hanno dato vita ad un grande girotondo intonando in coro canzoni inerenti al tema della pace per concludere con una coreografia statica.

Al termine è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime di tutte le guerre. I bambini dai 3 ai 5 anni hanno lasciato quindi il passo ai compagni della primaria, che dalle 10 alle 11, coordinati dall’insegnante Paola Miccoli, hanno dato vita ad un flash-mob e ad una coreografia finale nel cortile della scuola. Dopo il minuto di silenzio, sono stati consegnati al presidente del Consiglio di Istituto, dott.ssa Ylenia Gallo, i fondi raccolti attraverso “Il salvadanaio della solidarietà”. Step successivo, quello dalle 11 alle 12, quando le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria del plesso di Lama Ciclamini, accompagnate dalle docenti in servizio, si sono recate presso il cortile antistante la Chiesa Regina Pacis di Lama dove hanno realizzato un flash-mob per concludere con una coreografia statica. Anche questi alunni hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime di tutte le guerre. A partire dalle 12, l’ultima fase ha visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di I grado, che hanno eseguito la marcia per la pace, sfilando nel cortile dell’istituto.

La dirigente scolastica, la professoressa Gabriella Falcone, ha ritenuto doveroso quanto opportuno riservare in questo modo uno spazio particolare e adeguato alla guerra in Ucraina nell’ambito delle annuali attività incentrate sul “Se faccio… imparo”, secondo il modello del learning by doing. Si tratta, del resto, di un’iniziativa perfettamente in linea con quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 107, che dal 2015 ha riformato il sistema nazionale d’istruzione e formazione dando autonomia alle scuole nel perseguimento degli obiettivi formativi prioritari, e con quanto contenuto nel Ptof, il piano triennale dell’offerta formativa proposto dall’istituto comprensivo Frascolla fino al 2022. In queste settimane, tutti gli studenti della scuola di San Vito sono stati sensibilizzati dai loro insegnanti che hanno trattato il dramma della guerra anche attraverso l’analisi dell’articolo 11 della Costituzione italiana (L’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione alle controversie internazionali) e informato i ragazzi attraverso video, filmati e lezioni interattive nell’ambito della disciplina trasversale dell’Educazione civica.

“I terribili eventi di questi giorni – spiega la preside – stanno facendo vivere ore di trepidazione all’Europa e al mondo intero e ci spingono a non essere indifferenti e ad associarci all’appello di pace di tutta la comunità internazionale. Sentiamo come nostro dovere, dell’intera comunità scolastica, affermare il nostro NO alla guerra”. La settimana di tutta la popolazione studentesca dell’istituto comprensivo Frascolla è stata infatti scandita da iniziative e gesti di pace, come l’accoglienza straordinaria riservata Nikita (da tutti chiamato Niko), il bimbo ucraino inserito in questa settimana in terza elementare. “Il nostro sostegno alle vittime della guerra – conclude Gabriella Falcone – è pieno ed incondizionato, sia morale che materiale. Come scuola amica dell’Unicef, non potevamo lasciare vuoto il salvadanario destinato all’emergenza in Ucraina”.