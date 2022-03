Quartiere Montetullio di Martina Franca, i lavori per strade e illuminazione

MARTINA FRANCA – Sono iniziati i lavori di sistemazione delle strade del quartiere Montetullio. La ditta che si è aggiudicata la gara di appalto è all’opera per rifare l’asfalto della principale strada di accesso, via Maria Pulito, nel tratto compreso fra via Donato Iacovazzo e l’incrocio con la ex Ss 581 per Massafra, per realizzare il marciapiede e per installare nuovi pali di pubblica illuminazione.

“Sono interventi che l’Amministrazione comunale sta realizzando per rendere più sicuri sia l’incrocio sia le strade di ingresso a Montetullio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianfranco Palmisano – anche in seguito a richieste e segnalazioni, scritte e verbali, giunte dai cittadini del quartiere in cui risiedono circa 400 famiglie. Inoltre – ha aggiunto l’assessore Palmisano – per adeguare l’impianto della pubblica illuminazione sulla ex Ss 581, come Comune abbiamo chiesto e ottenuto dalla Provincia la disponibilità ad aumentare i punti luce sulla strada di sua competenza all’altezza dell’incrocio di accesso al quartiere”. L’importo complessivo degli interventi è di circa 150.000 euro. La durata prevista è di 90 giorni. Intanto la Monteco ha consegnato ai residenti del supercondominio del quartiere Montetullio gli ulteriori cassonetti, così come richiesto dall’amministratore in una nota del 4 febbraio scorso e ha effettuato interventi di manutenzione sui coperchi dei cassonetti preesistenti.

“Quotidianamente gli uffici comunali sono investiti da richieste di integrazione e sostituzione di carrellati e pattumelle per la raccolta differenziata alle quali viene dato seguito secondo i tempi necessari affinché l’azienda Monteco possa reperire le attrezzature non sempre immediatamente disponibili- si legge in una nota stampa dell’Amministrazione comunale- come è noto, da quando è iniziato il sistema di raccolta porta a porta alle utenze domestiche, vengono consegnati, come attrezzatura per la raccolta, carrellati o pattumelle, ma non già cassonetti. La presenza di cassonetti nel supercondominio di Montetullio appartiene ad un accordo, in deroga alle disposizioni comunali, fatto nella primissima fase di avvio del servizio proprio per andare incontro, come l’amministratore ben sa, alle esigenze delle numerose famiglie residenti nella zona. Pertanto, prima di poter dare seguito alla richiesta pervenuta nelle scorse settimane, si è posto il problema di reperire i cassonetti in quanto non più utilizzati da anni nella quasi totalità dei quartieri della città, tranne alcune eccezioni quale Montetullio. Si specifica – concliude la nota stampa- che mai è stato negato il servizio o i cittadini non sono stati messi nella possibilità di conferire correttamente i loro rifiuti. E si invitano, ancora una volta, i cittadini a smaltire correttamente i loro rifiuti secondo i giorni e gli orari prestabiliti anche per evitare ulteriori disagi”.