Nasce la coalizione “Nuovo patto per Sava”

SAVA- Dopo un incontro tra i dirigenti dei partiti e movimenti civici di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Impegno Civico, Progetto Comune, Gruppo Politico Autonomo e Libertà e Partecipazione i responsabili delle liste hanno stabilito che si presenteranno insieme alle prossime elezioni comunali, uniti in una coalizione denominata “Nuovo Patto per Sava”.

“Ci poniamo come obiettivo quello di proseguire il buon governo della città di Sava continuando con il percorso già avviato dal sindaco Dario Iaia e dalla sua amministrazione- viene sottolineato in una nota stampa dei partiti e dei movimenti della coalizione- senso di responsabilità, competenza, trasparenza, legalità ed amore per la propria terra saranno i tratti caratterizzanti di questa coalizione che è sostanzialmente quella che ha retto le sorti del comune di Sava negli ultimi dieci anni che si arricchisce del contributo ulteriore di Forza Italia che, già nel corso dell’ultima legislatura, ha instaurato, con l’amministrazione comunale in carica, un costruttivo rapporto di collaborazione.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Dario Iaia e dai dirigenti dei partiti e movimenti della coalizione: ”Con il progetto del nuovo “Patto per Sava” intendiamo proseguire il percorso avviato nel 2012. In questi anni di amministrazione sono state messe in campo una serie importante di misure, opere, iniziative che hanno svecchiato il panorama politico e culturale locale e contribuito a migliorare, in maniera importante, la qualità della vita nel nostro paese- continua la nota- basti pensare agli investimenti nelle scuole, nei servizi sociali, nell’ambiente, nella cultura. Gli ultimi due anni sono stati anni molto difficili a causa della pandemia, eppure abbiamo conservato tutelato il rapporto diretto con i cittadini che ha sempre caratterizzato la nostra azione; ci siamo impegnati a dare sostegno alle famiglie in difficoltà, a dare indicazioni a chi non sapeva come muoversi, grazie anche al grande impegno delle associazione presenti sul territorio. Abbiamo instaurato un rapporto di rispetto e di grande collaborazione con la macchina amministrativa comunale che ci ha consentito di raggiungere importanti risultati. Ora, comincia un percorso nuovo, con nuovi amici che in questi anni hanno sempre dato una mano per la crescita della nostra Sava. Siamo convinti che occorrerà proseguire lungo il percorso con serietà, competenza e senso di responsabilità, con la consapevolezza che non sarà facile affrontare le sfide del futuro”.