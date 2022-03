Manduria, tavolo permanente sul turismo

MANDURIA – La Confcommercio di Manduria si prepara ad affrontare la stagione turistica estiva 2022. Il primo importante appuntamento nella agenda del nuovo Direttivo di Confcommercio Manduria è con gli Stati Generali del Turismo, incontri aperti ai soci e a tutti gli operatori del turismo del territorio con i quali l’Associazione ha avviato momenti di dialogo e confronto. Coordinati dal presidente Dario Daggiano, gli operatori, divisi per categorie, partecipano agli incontri finalizzati ad aprire il confronto riguardo le problematiche inerenti la prossima stagione turistica, raccogliere ed elaborare le proposte inerenti la nuova programmazione e la destagionalizzazione.

Gli incontri, convocati dai consiglieri delegati territoriali Lara Panessa, Leonardo Ramos Pereira, Maria Grazia Di Lorenzo e dal vice presidente Lorenzo Modeo, hanno riscontrato interesse e partecipazione e molti sono stati i contributi progettuali che, già nei prossimi giorni, verranno portati all’attenzione del Comune. L’obiettivo è di chiedere all’Amministrazione Comunale di Manduria un tavolo istituzionale permanente sul Turismo, che possa affrontare efficacemente temi come la destagionalizzazione, il decoro urbano, i servizi al turista etc. Proprio sul grande e discusso tema della destagionalizzazione, questi incontri hanno proposto nuove iniziative e progetti al fine di mettere in rete le imprese del turismo – alberghiere e della ricettività extra alberghiera, stabilimenti balneari, ristoranti, bar e guide turistiche- con l’obiettivo finale di offrire servizi ed esperienze di qualità ai turisti in tutti i periodi dell’anno e non solo nel pieno della stagione estiva. In questo scenario si pone il tema dell’accoglienza di qualità legato alla ricerca del personale; in tal senso Confcommercio intende offrire una risposta efficace a tale difficoltà delle imprese mediante una iniziativa di Borsa Lavoro Turismo, finalizzata alla ricerca e selezione del personale da collocare nelle imprese della rete del territorio.Altro tema importante, di cui si è occupato il Direttivo è la problematica della tassa di occupazione suolo pubblico CUP (Canone Unico Patrimoniale), ex Tosap, per la quale si è provveduto ad inoltrare alla Amministrazione comunale immediata e formale richiesta di riduzione delle tariffe per i dehors.

Tale interlocuzione tra Confcommercio e Comune si è rivelata proficua al fine di scongiurare gli aumenti che avrebbero aggravato ancor di più una situazione già di per sé drammatica. Un rapido confronto sulle singole tariffe ha consentito la modifica del Regolamento stesso che sarà approvato nel prossimo Consiglio comunale, che si terrà la settimana prossima, con l’inserimento di alcuni coefficienti che riporteranno le tariffe ai livelli precedenti, sia per i pubblici esercizi del centro città che per quelli delle zone periferiche e delle marine di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena.