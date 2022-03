Grammaticalizzare il volgare

La lingua a cui guardava Dante è una lingua viva in grado di rappresentare lo spirito della sua epoca. Gli sarebbe stato difficile esprimere in latino ciò che voleva significare: l’Impero, la decadenza della Chiesa, la crisi delle città d’Italia, dei nuovi ordini religiosi. Ancora più difficile sarebbe stato dare voce ai nuovi drammi del presente attraverso un volgare che non fosse stato illustre, lingua di cultura. Cerca in breve una lingua capace di dar forma alla sua esperienza del tempo, che la ‘eternizzi’, senza smarrirne l’intensità e il pathos. Non violata dal codice grammaticale, né invasa dai termini stranieri, il volgare è lingua che si apprende nell’infanzia appena si incominciano a distinguere le voci. In potenza, forma e struttura, è mezzo universale di comunicazione dell’innata facoltà in generale di parlare, della ‘trascendentale’ facultas loquendi.

È la lingua degli affetti che permette di esprimere la dimensione intima della persona: lingua segreta delle cose che consente il recupero del linguaggio primigenio, che racconta meglio la nostalgia dei luoghi natii, la casa, il tempo. Gli amori e le passioni si narrano nella lingua matrice. Convinto però che l’espressività della lingua madre non è ancora un dire articolato, maturo, ad ampia relazionalità,e che, dunque, non lo è neppure lo stesso volgare fiorentino, Dante intravede la possibilità di conformarlo a regole analoghe che svolgano la funzione stabilizzatrice: contrastare le “fluttuazioni” della lingua (varianti diacroniche, diatopiche, diastratiche) e consentire al discorso di articolarsi, di determinarsi nei significati evitando così il rischio del fraintendimento. Il desiderio di misura e di articolazione nutre l’aspirazione principale; chiarezza ed equilibrio espositivo nella strutturazione del discorso e nella costruzione della frase soddisfano l’esigenza della prosa comunicativa. Dante ritiene che, per forgiare il volgare come un’arma potente, sia necessario tenere a mente il paradigma fornito dal latino, grammaticalizzando la lingua matrice e volgendo a latinitas il volgare.

Latino significa ricchezza, concretezza, forza. Impiego di un numero superiore di forme. Vuol dire senso robusto della lingua: attenzione al pensiero compatto, che ricerca l’equilibrio delle parti, finanche negli effetti retorici delle clausole finali e nella rispondenza di concetti e di ritmo. Il progetto di Dante è costituire un linguaggio che sia de facto una lingua madre e grammatica. Un compito che affronta e risolve, mettendo a frutto le risorse che l’una offre per cogliere i tratti più significativi dell’altra. Questo compie Dante, rivolgendo il volgare a latinitas e rivivificando il latino.

Cosimo Laneve