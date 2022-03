“Flamenco e cioccolato” e “Snowy Peaks”, due libri imperdibili

BARI – Sono due gli appuntamenti con la letteratura in programma venerdì, 25 marzo, nel capoluogo pugliese. Nel primo, per “I venerdì culturali di Soggetto a Piacere”, sarà presentato il volume di Maria Pia Latorre dal titolo “Flamenco e cioccolato” pubblicato da G. C. L. edizioni. Claudia Zuccarini, che ha avuto il privilegio di leggerne in anteprima le pagine, così si esprime sulle poesie contenute nella preziosa silloge: “In questo periodo storico così difficile e disumanizzato è necessario il contatto con la delicatezza, l’umanità e la speranza. La poesia giunge a darci conforto, ad affidarci alla bellezza di animi dal grande respiro. La silloge “Flamenco e cioccolato” di Maria Pia Latorre esprime questo conforto, con sfumature molteplici e lievi.

L’opera è suddivisa in quattro sezioni che scandagliano il macromondo e il micromondo, con suggestioni artistiche. Questa contaminazione con l’arte fa parte dell’io dell’autrice, si intuisce da ciò che è e da ciò in cui crede, dal suo appartenere alle visioni pittoriche. Il ripetuto ricorrere ai colori della natura, soprattutto il verde, ci appare come una ricerca cromatica su tavolozza e sancisce, inoltre, la predilezione per temi che caratterizzano da sempre questa poetessa: il rispetto e l’amore per la natura. L’attenzione ai sentimenti, un ulteriore filo conduttore, si interseca con gli altri leitmotiv in un unicum percettivo, attraverso un percorso che dal privato si estende all’umanità intera e attribuisce una dimensione più ampia alla raccolta, valicando il contingente. La vivacità e la poliedricità del vivere di questa autrice si trasmuta in versi ritmici, densi di figure retoriche e privi di punteggiatura, che regalano al lettore un proprio incedere nella fruizione e nell’incanto. La poesia richiede anima e cura stilistica, presenti in questa raccolta. Sono liriche non commerciali, lontane dalla ricerca di facili like. Sono liriche emozionanti”. Maria Pia Latorre dialogherà col suo pubblico nella sala Villaggio del Fanciullo, in piazza G. Cesare nr. 13, a partire dalle ore 18,00. Nel corso della serata saranno lette poesie, proiettati video ed eseguiti brani musicali.

Nel secondo appuntamento sarà presentato il volume di Giovanni Fanelli dal titolo “Snowy Peaks” anch’esso pubblicato da G. C. L. edizioni. Il testo del giovane e prolifico autore tarantino custodisce pagine redatte in perfetto stile da consumato giallista. Sin da giovane l’autore ha letto di tutto, tuttavia, dopo aver divorato “Dieci piccoli indiani” ha compreso che il genere noir fosse la sua reale dimensione di scrittura. Da quel momento i suoi pilastri sono divenuti Agatha Christie, Donato Carrisi e Wulf Dorn. Serena Corrente, nella prefazione al volume, così commenta il testo: “Snowy Peaks è un romanzo ricco di mistero, avvincente e a tratti cupo. Nell’ambientazione è possibile scorgere i tratti esemplari e significativi dell’Ottocento, epoca in cui il romanzo è ambientato. I linguaggi i costumi, i modi di fare, a cominciare da quelli di Otto Iddings, l’investigatore creato dalla penna di Giovanni Fanelli, giovane e promettente autore del noir, sono tutti caratteri indiscutibili del diciannovesimo secolo, un’epoca agli albori dell’industria e del progresso scientifico. È proprio allora che iniziano a comparire i primi compendi del crimine, i primi studi per la ricostruzione del profilo criminale, attraverso pratiche psicologiche e anche grazie alla riscoperta di nuove tecniche d’investigazione. Nella cittadina di Snowy Peaks, dove il giallo si sviluppa, accadono fenomeni apparentemente inspiegabili persino al poliziotto più carismatico e astuto giunto da Sacramento”. Giovanni Fanelli attende gli appassionati del genere noir e thriller a partire dalle ore 18,00 nell’incontro che si svolgerà presso la libreria Feltrinelli. Durante la serata lo scrittore dialogherà col pubblico e risponderà alle domande.

Gian Carlo Lisi