Dietro le quinte della danza

“Non tutti sanno che…” è il titolo della performance (una produzione ResExtensa Dance Company) nata da un’idea di Elisa Barucchieri (anche protagonista sul palco) in scena sabato, 26 marzo, alle ore 21, all’auditorium TaTÀ, al quartiere Tamburi (via Grazia Deledda) per il cartellone della stagione “Periferie”, realizzato dal Crest con il sostegno della Regione Puglia. Sul palco saliranno anche Cassandra Bianco, Lucia Della Guardia, Moreno Guadalupi, Monia L’Abbate.

LO SPETTACOLO

“Non tutti sanno che…” è un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. Come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? Come si arriva a dire, “Ecco!”? Come si inventa e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Un dietro le quinte che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri. Come Alwin Nikolais, innovativo coreografo statunitense, padre della danza astratta e del multimedia. La sua danza è essenziale e rivoluzionaria: né emozione, né narrazione, è “arte del movimento”. Lo spettacolo prova a esaltare il divenire del movimento attraverso forme coreografiche specifiche, eliminando ogni protagonismo e facendo convergere, senza distinzioni gerarchiche, luci, suoni, oggetti e interventi multimediali sullo sviluppo creativo dello spettacolo. Un’occasione per esplorare la scatola magica del teatro, la creazione di quel “gioco” che tutto trasforma e tutto reinventa. Luci: Nico Di Liddo. Biglietto intero: 12 euro (disponibile anche online sul circuito Vivaticket), ridotto 10 euro. Dopo lo spettacolo, la compagnia incontrerà il pubblico. Modera la giornalista Marina Luzzi, direttrice di Radio Cittadella. Info: 366.3473430.