Spaccio di droga, sette condanne

Sette condanne per spaccio di droga. La sentenza emessa, con il rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Lecce. Il giudice dell’udienza preliminare ha condannato a tre anni e mezzo Roberto Petruzzelli; a due anni e cinque mesi Fabrizio Vona; a due anni e quattro mesi Pietro Fedele; a un anno e otto mesi Alessandro Antonazzo; a un anno e sette mesi Giuseppe Antonazzo; a un anno e mezzo Antonio Andrea Lasigna; a un anno e quattro mesi Cosimo Carucci. Secondo l’accusa avrebbero fatto parte di un gruppo di presunti pusher che avrebbe acquistato cocaina a Sava per poi spacciarla a Palagiano. La droga sarebbe stata custodita e confezionata in dosi in un immobile del paese del versante occidentale della provincia. Gli episodi risalgono al 2014. Nel collegio di difesa tra gli altri, gli avvocati Angelo Casa, Fabrizio Lamanna e Ignazio Dragone.