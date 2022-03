Abusi su un minore, scatta l’arresto

Abusi su un minore: un arresto della Polizia di Stato. Una storia squallida che è avvenuta in un centro della provincia jonica.La Polizia ha notificato una ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari, ad un cinquantatreenne che è ritenuto presunto responsabile di violenza sessuale ai danni di minore. Le indagini sono partite pochi giorni prima del Natale scorso dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima la quale aveva notato dei comportamenti strani del figlio riuscendo poi a scoprire come un uomo, dopo essere riuscito a carpire la fiducia del ragazzo, lo aveva indotto ad avere ripetutamente rapporti sessuali con lui.

Quest’ultimo, come accertato nelle delicatissime indagini più volte, tra l’ottobre del 2020 e il dicembre del 2021 avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità psichica del ragazzo, affetto da lieve ritardo mentale, per indurlo, in numerose occasioni, a compiere e a subire atti sessuali. Al termine dell’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato l’autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di arresti domiciliari con il contestuale sequestro degli strumenti informatici nella disponibilità del cinquantatreenne arrestato che, opportunamente analizzati, potranno condurre ad eventuali sviluppi nelle indagini.