A Taranto 100 atleti del mare arrivati da 11 regioni italiane

É iniziata la prima tappa del Circuito Nazionale di vela Classe O’Pen Skiff. Taranto fino a domenica 27 marzo sarà capitale degli equipaggi Under 12, Under 15 e Under 17 arrivati da 11 regioni italiane. 100 atleti e accompagnatori che soggiorneranno per tre giorni nella città bimare e saranno ospiti della città e del Circolo Velico Ondabuena organizzatore dell’evento. «A sostenere la manifestazione oltre alla Federazione Italiana Vela e la Classe Nazionale saranno come al solito i veri protagonisti dell’evento sportivo – spiega Francesco Bonvino, vice presidente del sodalizio tarantino – ovvero i nostri coach, i nostri atleti e le famiglie degli stessi, supportati in questo anno fantastico, per risultati e obiettivi raggiunti, dalla famiglia Teleperformance Italia, nostro main sponsor per la stagione 2021-2022. Ci aspettiamo un grande flusso di pubblico che proprio dal lungomare di Taranto potrà assistere alle giornate di regate». La premiazione della prima tappa valevole per il campionato nazionale di categoria si terrà al Molo Sant’Eligio domenica 27 marzo a partire dalle ore 15.30.