E’ primavera, cambio di stagione: ecco come affrontarlo

È primavera, la stagione della rinascita e del risveglio della natura che segna la vittoria della “luce” sulle “tenebre”. Le giornate si allungano e si assiste ad una vera e propria esplosione di profumi e di colori. È tempo di cambiamenti anche per l’organismo umano che deve adattarsi al cambio di stagione. E se in molti avvertono un miglioramento dell’umore dovuto ad un’esposizione più prolungata alla luce solare che aumenta, com’è noto, la produzione di serotonina (l’ormone che favorisce il buonumore), altri sentono di essere più irritabili e hanno la sensazione di non aver riposato bene: sono i soggetti affetti dalla cosiddetta “sindrome del letargo” che provoca iniziali difficoltà di adattamento che si riflettono, poi, nell’umore instabile, nelle difficoltà di concentrazione, talvolta in un eccessivo desiderio di carboidrati che può portare all’aumento di peso.

Cosa fare? Gli esperti consigliano di curare maggiormente l’alimentazione prediligendo una dieta equilibrata e di dedicarsi regolarmente allo sport, magari all’aria aperta. Insomma, di adottare uno stile di vita il più sano possibile. Regola, quest’ultima, valida in ogni caso per tutto l’anno. Qual è, dunque, il cibo da prediligere in questo periodo? Noci, noci del Brasile, mandorle, verdura e frutta fresca sono un toccasana per reintegrare sali minerali e vitamine. Spazio anche alla cioccolata fondente, utilissima per risollevare l’umore durante la giornata. Per bilanciare le energie primaverili, invece, utilizziamo spezie antiossidanti come curcuma, cannella, zenzero e depuriamoci con sedano, prezzemolo, menta e finocchio.

GLI INTEGRATORI UTILI IN PRIMAVERA

Per integrare la nostra normale dieta, molto utili ed efficaci risultano gli integratori alimentari, fonti concentrate di nutrienti o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico. In primavera sono consigliabili il magnesio (aiuta ad allentare le tensioni fisiche ed emotive nonché a stabilizzare l’umore), lo zinco (facilita la modulazione degli impulsi nervosi), il selenio (riduce l’umore flesso, l’acido folico migliora le prestazioni), la vitamina C (aiuta a contrastare lo stress), le vitamine B1, B66, B3 (migliorano ed ottimizzano la sintesi della melatonina e della serotonina), il biancospino (favorisce la calma vigile), la passiflora (riduce il nervosismo) e la rodiola rosea (stabilizza le fluttuazioni umorali). E se nonostante il cibo e l’aiuto degli integratori la sensazione di spossatezza continua, per risollevarsi quando ci si sente sottotono basta affidarsi alla… respirazione: respirare profondamente attraverso le narici muovendo, volontariamente, il torace e contando 3 secondi per l’inspirazione e 3-4 secondi per l’espirazione. In questo modo si attiva il sistema nervoso simpatico che è rivitalizzante. Buona primavera a tutti…