Per i pazienti oncologici tarantini sarà una domenica diversa

P er i pazienti oncologici una domenica diversa con “Salute e qualità di vita a Taranto”Prosegue il progetto “Salute e qualità di vita a Taranto” che, partito a luglio 2019 con l’obiettivo di creare una rete unita contro il cancro, a favore della tutela della salute e del benessere della popolazione di Taranto, sostenuto da Fondazione Con il Sud è oggi nel pieno della sua terza annualità sul territorio, con i partner Cooperativa Il Ponte, Associazione Punto di Inizio, A Sud e Csv Taranto, coordinati da Fondazione Ant in veste di capofila.“Punto di Inizio” Onlus è una associazione costituita a Taranto sei anni addietro da Maria Claudia Panessa, attuale presidente del sodalizio con altri malati oncologici.

Nell’ambito del Progetto “Salute e qualità di vita a Taranto”, ha organizzato una iniziativa gratuita, a favore esclusivamente dei malati di tumore e dei loro caregiver, che si svolgerà domenica 27 marzo prossimo nel pieno rispetto della normativa covid, (info Graziana Fumarola 3479754814 o mail a graziafumarola5@gmail.com o puntodiinizioonlus@gmail.com). Gli spostamenti saranno agevolati da un pullman messo a disposizione dei partecipanti che partirà da Taranto alle ore 8.00 e, dopo una tappa a Martina Franca per prelevare un gruppo locale, raggiungerà l’agriturismo Masseria Cuturi di Manduria.

La giornata inizierà con un percorso esperienziale di foraging. a cura di Ileana Tedesco, Guida Ambientale Escursionistica di Aigae, che accompagnerà i partecipanti in campo spiegando loro come identificare e raccogliere le erbette spontanee. Obiettivo di questa attività, infatti, è esplorare il nostro territorio e gli habitat naturali, riconoscere e raccogliere correttamente le specie vegetali più comuni e conoscere i loro utilizzi in cucina e gli usi officinali. “Foraging” vuol dire andare in qua e in là alla ricerca di cibo: nell’uso più recente e moderno il termine è associato al consumo sostenibile di ingredienti vegetali che crescono spontaneamente in natura, come erbe, bacche, alghe e funghi. Seguirà un momento di show-cooking presso la Masseria Cuturi di Manduria, durante il quale i pazienti oncologici e i loro caregiver conosceranno lo chef aiutandolo a preparare i piatti creati con le erbe conosciute durante la mattina.La giornata si concluderà con un momento di attività esperienziali in cui i partecipanti, guidati dalla psicologa psicoterapeuta Graziana Fumarola e dall’operatore olistico Andrea Polimeno verranno guidati in un risveglio sensoriale in pieno contatto con la natura attraverso tecniche di meditazione e pratiche olistiche.