Arresti, denunce e controlli, operazione ad alto impatto dei Carabinieri

Operazione “ad alto impatto” finalizzato a rafforzare il concetto di “sicurezza percepita” da parte della Compagnia Carabinieri di Martina Franca.

I militari, proprio nel centro abitato di Martina Franca, hanno implementato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto sia del fenomeno legato allo spaccio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sia di quei fenomeni di assembramento e violazione delle misure urgenti di contenimento dell’emergenza da Coronavirus.

Il dispositivo è stato composto sia dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri (Sezione Radiomobile, Sezione Operativa, Stazione CC di San Giorgio Jonico, Stazione CC di Martina Franca, Stazione CC di Grottaglie e Stazione CC di Montemesola), sia dalle c.d. specialità come il Nucleo Cinofili di Modugno.

Durante le fasi del servizio, è stato tratto in arresto un 33enne di Mesagne ma domiciliato a Martina Franca, in esecuzione di una ordinanza di custodia per l’espiazione di una pena detentiva residua di mesi 6 emessa dal Tribunale di Taranto per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.

E’ stato invece denunciato in stato di libertà un 23enne di Martina Franca ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane antidroga “Wally” con il suo eccezionale fiuto ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 17 grammi circa di marijuana e grammi 4 circa di hashish.

Una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Taranto – Ufficio problemi per Tossicodipendenti – è stata comminata ad un 34enne martinese, sorpreso con 4 grammi circa di hashish.

Nel corso di tale attività, al fine di far rispettare la normativa riferita al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno proceduto al controllo di 3 locali commerciali, siti proprio in Martina Franca, verificando la validità di 46 Green Pass.

Durante il servizio coordinato, sono stati altresì organizzati tre posti di controllo a doppio senso di marcia, nei pressi del rondò di via Alberobello, in piazza D’Angiò e in piazza XX Settembre, ove sono state controllate 64 autovetture, identificate 75 persone e comminate 10 sanzioni al Codice della Strada per mancato uso della cintura di sicurezza e per uso del telefonino alla guida.

I controlli che sono proseguiti sino a tarda notte, hanno permesso di denunciare in stato di libertà un 79enne di Grottaglie per evasione dalla detenzione domiciliare cui era sottoposto.