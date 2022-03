Alessandro Gassmann a Taranto per consegnare i 200 alberi

Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, al sociale e alla voglia di offrire nuove possibilità. Alessandro Gassmann ha consegnato alla città di Taranto 200 alberi acquistati con i proventi dei suoi diritti di autore per il suo ultimo libro, scritto con Roberto Bragalone, «Io e i Green Heroes – Perché ho deciso di pensare verde» (edito da Piemme). Una donazione tramite Kyoto Club, associazione referente scientifico del progetto, per la messa a dimora di alberi, nell’ambito di progetti ad alto valore sociale. Grazie al supporto operativo della società ESCO AzzeroCO2, questo desiderio ha messo radici nell’ambito del progetto “frutteti solidali”.

E in riva allo Jonio il tutto si è concretizzato grazie all’organizzazione di Lorenzo Laporta, curatore del libro, e all’associazione di volontariato Noi & Voi Onlus che ha beneficiato degli alberi piantumati nell’area di pertinenza della casa circondariale “Carmelo Magli”. Saranno gli stessi detenuti a curare i 110 ulivi di tipo leccino, 50 mandorli, 30 limoni e 10 cotogni. Ed è stato lo stesso Gassmann, dopo aver illustrato il progetto, a cimentarsi nella piantumazione. Il comparto alberi, per Taranto, si è arricchito grazie al contributo ulteriore di Lome Super Fruit, brand di Masseria Fruttirossi, che ha messo a disposizione 20 melograni e, per la loro concimazione, un compost naturale ottenuto nell’impianto di lombricoltura dell’azienda, un processo di economia circolare che trasforma i residui di lavorazione della melagrana. Oltre a Gassmann, presenti Annalisa Corrado di Kyoto Club e ideatrice progetto #GreenHeroes, il curatore Lorenzo Laporta, don Francesco Mitidieri presidente di Noi e Voi Onlus, Dario De Lisi sales manager di Lome Super Fruit.

A portare i saluti della Casa Circondariale di Taranto, la direttrice Sonia Fiorentino. Nel pomeriggio l’incontro con il pubblico con Alessandro Gassmann e la presentazione del suo libro «Io e i Green Heroes – perché ho deciso di pensare verde» nel Teatro comunale Fusco di Taranto. Un appuntamento promosso da Mondadori Bookstore Taranto. A dialogare con l’autore don Antonio Panico direttore dell’ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato, Lorenzo Laporta e Annalisa Corrado di Kyoto Club. Hanno collaborato all’evento: Noi & Voi Onlus, direzione della casa circondariale di Taranto, don Antonio Panico, Regione Puglia. Inoltre, Mondadori Bookstore Taranto e Teatro comunale Fusco.