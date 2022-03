Carmine è l’unico Misseri libero. Michele fuori nel 2023

Finora in libertà c’è soltanto un componente della famiglia Misseri. È Carmine, fratello di Michele, imputato e condannato per soppressione di cadavere, unico ad aver beneficiato di uno sconto di pena nella sentenza definitiva emessa dalla Cassazione il 21 febbraio 2017. Infatti i 6 anni inflittigli dalla Corte d’Assise di Taranto e confermati in appello sono stati ridotti a 4 anni e 11 mesi. Secondo le sentenze, l’uomo è stato chiamato dal fratello per nascondere il cadavere della povera Sarah Scazzi, uccisa dalla cugina Sabrina e dalla zia Cosima per questioni di gelosia nei confronti di Ivano Russo, il ragazzo conteso.

Insieme al nipote Cosimo Cosma, deceduto nel 2014 dopo il giudizio di primo grado nel quale era stato condannato anche lui a 6 anni, Carmine ha aiutato, è questo il motivo della condanna, il fratello a gettare il corpo senza vita della 15enne in un pozzo interrato in contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana. Il luogo in cui Michele lo ha fatto ritrovare la sera del 6 ottobre 2010. Entrato in carcere il 22 febbraio di cinque anni fa, il giorno seguente la sentenza definitiva, Carmine Misseri a febbraio 2020 ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce gli ha consentito di uscire dalla struttura penitenziaria salentina soltanto per poter andare a lavorare in una cava e poi rientrare in cella la sera. Manduriano, di 65 anni, ha ottenuto il permesso di uscire la mattina dal carcere per la condotta esemplare che gli è stata riconosciuta dalla direzione della struttura. Infatti dietro le sbarre ha svolto diversi lavori e ha conseguito anche la licenza elementare e media. Anche lui era un incensurato, un onesto lavoratore come i suoi familiari finiti in carcere, prima di quel 26 agosto 2010, quando Sarah, è scritto nelle sentenze dei tre gradi di giudizio, è stata strangolata nella villetta dei Misseri e poi è stato occultato il corpo.

A febbraio di due anni fa Tribunale di Sorveglianza ha respinto parzialmente la richiesta presentata dal suo difensore, avvocato Lorenzo Bullo, nel tentativo di fargli ottenere i domiciliari o l’affidamento in prova ai servizi sociali per consentirgli di lasciare il carcere. Gli ha concesso comunque la semilibertà per poter lavorare. Quindi, Carmine ha saldato il suo conto con la giustizia e da un anno è di nuovo un uomo libero. Anche lui ha sempre respinto le accuse, attribuendo ogni responsabilità al fratello nei confronti del quale, peraltro, nutriva risentimento per averlo coinvolto nella vicenda di Sarah che appena conosceva. Non è ancora tornato a piede libero invece Michele, in carcere a Lecce dal 22 febbraio 2017 dopo la condanna definitiva a 8 anni di reclusione per soppressione del cadavere della nipote e altri reati legati alla cancellazione di ogni traccia del delitto, come il furto del telefonino e il danneggiamento con incendio. Lui finirà di saldare il suo conto con la giustizia il 18 maggio del prossimo anno. Finora non ha chiesto permessi premio. Forse per non rischiare di andare incontro ad un rigetto come è accaduto a sua figlia.

Come già riferito, Sabrina sperava di lasciare il carcere di Taranto – dove sta scontando l’ergastolo con sua madre Cosima – anche solo per qualche giorno, usufruendo di un permesso premio. Ma la Cassazione ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Taranto che ha risposto picche dell’istanza dei legali. Secondo la Cassazione, malgrado il percorso virtuoso intrapreso dietro le sbarre, la 34enne di Manduria si rifiuta di ammettere le responsabilità che le vengono attribuite dalle sentenze sul sequestro e sull’omicidio della cugina. Un rifiuto ritenuto dalla Suprema Corte un sintomo di pericolosità sociale. Quindi, per questo, non può lasciare il carcere di via Magli. Dopo l’ultima decisione non le resta che sperare nella Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale si sono appellati i suoi difensori.