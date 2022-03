La Taranto che sogno

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione a firma di Caterina Russo sulla presenza forte all’interno del nucleo urbano di Taranto della Marina Militare.

«Chi si è sottoposto alla seconda o terza dose di vaccino anti-Covid presso l’Arsenale Militare di Taranto potrebbe aver provato la sensazione che sto per descrivere quando ha varcato quella soglia e si è addentrato in un mondo sconosciuto alla maggior parte dei tarantini. Per anni mi sono chiesta cosa ci fosse oltre quel cancello, al di là di quel muraglione che fa parte naturale del nostro vissuto quotidiano quando, uscendo dal Ponte Punta Penna e imboccando via Magnaghi, ci dirigiamo verso il centro cittadino.

E’ la naturale skyline di Via Cugini. Di quel mondo io ero completamente all’oscuro. Ecco, dico bene: quel mondo. Perché di “mondo” trattasi. Di un mondo in parte in abbandono, a mio parere sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze della Marina Militare, ma allo stesso tempo affascinante e potenzialmente dirompente. Se devo dire cosa mi ha colpito, credo sia stata la visione. Per chi, come me, viaggia appena può, quello stile industriale mi ha riportato alla mente altri contesti simili. Ho intravisto scorci di Venezia, Trieste, Genova, per restare banalmente in Italia. D’altra parte, invece, quegli spazi ampi, quel digradare verso il Mar Piccolo, quelle macchie di verde mediterraneo hanno reso quello scenario inconfondibilmente unico, come uniche sono tante perle geografiche della nostra città. I due mari, la città sull’isola, i tre ponti, le isole Cheradi.

Non sono la prima – e non sarò certo l’ultima – a sognare e agognare “la valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale di Taranto”. Anzi, fu questo il titolo di un Convegno tenutosi anni fa e del quale ho avuto la fortuna di poter leggere gli atti in una preziosa pubblicazione della Fondazione Michelagnoli. Sono passati, però, 7 anni da quel Convegno e l’Arsenale è ancora “area sconosciuta ai più”. Grazie alla Marina la zona si è preservata negli anni e non è stata stravolta, come molte altre, da interventi urbanistici selvaggi. Ma perché non è ancora giunta l’ora di renderla accessibile anche ai comuni “civili” mortali. Eppure, di progetti ne esistono tanti e di ogni fatta. Il progetto nato in quegli anni, ad esempio, non so dove si sia arenato. Partiva dalla necessaria razionalizzazione degli spazi dedicati alla Marina Militare e dal conseguente rilascio definitivo di aree non più utilizzate a vantaggio della creazione di una sorta di Museo Diffuso. L’intento era quello di creare un Museo Turistico con l’obiettivo di rendere l’Arsenale un luogo di testimonianza dell’archeologia industriale legato alla cantieristica navale, nonché uno strumento per la divulgazione della cultura del Mare. Pur essendo, tuttavia, apprezzabile e condivisibile l’intento di musealizzare l’area, non disdegnando aree di ristoro e interattive, mi viene da pensare che un Museo è un’attrattiva più per chi viene una tantum da fuori. Un bene del genere, invece, meriterebbe di essere vissuto, non solo visitato. In una città dove mancano impianti sportivi, parcheggi, spazi all’aperto, spazi espositivi… quanto potrebbero risultare utili quegli spiazzi, quel verde, quei capannoni abbandonati. In un borgo dove, quest’anno, molte associazioni sportive hanno dovuto mendicare l’utilizzo delle palestre scolastiche per poter praticare le proprie attività.

E dove molti bambini del Borgo hanno dovuto scegliere l’inattività oppure di frequentare le palestre o le piscine di altre zone. Noi cittadini non vorremmo fare di queste aree tesori nascosti da visitare solo nelle giornate del FAI o musei da vedere in gita scolastica. Non parlo da tecnico – non sono né un’urbanista, né un’esperta di carenaggi di navi, né di altro che possa essere utile alla causa – ma parlo da cittadina, da mamma, da tarantina orgogliosa. E anche un po’ stanca. Potrei anche aver detto qualcosa di errato ma i sogni non sono precisi, per definizione. E così mi vengono in mente tanti altri luoghi che immagino da tanti anni – troppi, forse – con un vestito diverso. Tralascio il caso di Palazzo Archita (spero di vederlo finito un giorno), ma mi riferisco al Teatro Verdi, a Piazza Bettolo, alla Villa Peripato e, per restare in tema Marina, all’Ospedale Militare. E potrei citarne tanti altri. Per la Città Vecchia, servirebbero altri capitoli a parte. Non so quante altre città possano vantare, sulla carta e nei fatti, tanti “siti” da valorizzare. Non voglio proporre il mio (ennesimo) progetto su Taranto, né voglio sostenerne uno in particolare. Magari ne esistono già tanti validissimi e che faticano a trovare attuazione solo per gli ostacoli burocratici e politici che hanno frenato e rallentato fino ad ora qualsiasi cosa venisse proposta nella nostra città. Preferirei, per questo, parlare di metodo per affrontare la già avviata Rinascita di Taranto.

Cara Marina Militare, cara futura Amministrazione … anche se siete dei grandi colossi, sappiate che da soli non si va lontano. Cari amanti delle divisioni, delle rotture, della discontinuità amministrativa – a vantaggio di interessi personal di basso profilo – questa città ha bisogno di Valori, di visione, di creare unità di pensiero, di abbattere muri (e non Muraglioni). Taranto potrebbe essere protagonista nei prossimi anni – se non nei prossimi mesi – di una nuova era, tanto desiderata da tutti noi. Credo sia il caso di mettere in campo tutte le energie e le sinergie possibili per non perdere questa grande occasione. Sogno troppo? Sono banale? Forse sognare è facile e non costa niente facile, ma non voglio smettere. Mi viene in mente qualcosa che ho letto – in tutt’altro contesto – qualche giorno fa e che mi torna utile a rappresentare il concetto che vorrei esprimere. Si tratta della legge di Gall, uno dei più famosi teorici dei sistemi complessi. La legge recita – in linea di massima – quanto segue: “Un sistema complesso che funziona è invariabilmente il risultato di un sistema semplice che ha funzionato. Di conseguenza, un sistema complesso progettato da zero non funzionerà mai. Devi sempre iniziare da qualcosa di semplice e funzionante.” I progetti più ambiziosi e complessi sono sogni che qualcuno ha avuto il coraggio di tradurre in azioni. Azioni semplici. In bocca al lupo, Taranto. Noi ti sogniamo bella come meriti».

Caterina Russo