Verso le elezioni, Rinaldo Melucci accoglie Bonelli e Rossi

Oggi, martedì 29 marzo, alle ore 11 presso il comitato del candidato sindaco Rinaldo Melucci in via Di Palma 69, il coportavoce nazionale di Europa Verde – Verdi Angelo Bonelli annuncerà importanti novità che riguardano la lista Europa Verde che come ufficializzato la scorsa settimana sosterrà la coalizione di centro sinistra “Ecosistema Taranto 2022” alle prossime elezioni amministrative del capoluogo ionico. Parteciperanno il candidato sindaco Rinaldo Melucci e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Intanto, sabato scorso si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale di Melucci.

«Benvenuti a casa. Il nostro comitato apre le porte – ha dichiarato il sindaco uscente in un post – sarà la casa di tutte le tarantine e i tarantini che vorranno: portare idee, partecipare, guardare al futuro. Passate a trovarci».