Massimo Battista: Slogan e fake news

«La campagna elettorale prosegue tra slogan e fake news». Così il candidato sindaco Massimo Battista. «Dopo aver fatto circolare la falsa notizia che la coalizione di Una città per cambiare Taranto, Taranto città normale e Periferie al Centro avesse cambiato posizione rispetto alla chiusura dell’ex Ilva, in queste ore in città girano altre voci infondate e menzognere riguardo una presunta alleanza tra il candidato sindaco Massimo Battista e, alternativamente, sia Melucci che Musillo – si legge in una nota della coalizione – Smentiamo categoricamente l’esistenza di accordi con entrambe le “coalizioni-minestrone” e ribadiamo il nostro ruolo di terzo polo in questa competizione elettorale. Il nostro movimento si pone come obiettivo quello di garantire una reale e concreta alternativa rispetto ad accozzaglie di persone, partiti e ideali contrapposti tra loro e uniti solo per accaparrarsi una poltrona. Negli scorsi mesi, Taranto ha già avuto prova di come coalizioni così eterogenee determinino l’ingovernabilità della città. Tutte le notizie e le iniziative del nostro movimento sono reperibili sui nostri canali social e, comunque, potete sempre venirci a trovare nella nostra sede di via Emilia 151».