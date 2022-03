“Taranto senza Ilva”, Luigi Abbate presenta il suo programma

Si è svolta sabato sera, in via Lombardia 57, l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Abbate. Nella corsa a Palazzo di Città, Abbate sarà sostenuto dalla lista “Taranto senza Ilva”. «Molti mi dicono “va bene, siamo d’accordo con te, chiudiamo l’Ilva. Ma se la chiudiamo dove andiamo a lavorare e a mangiare?”. Io ho risposto in maniera molto chiara e con numeri – ha dichiarato Luigi Abbate nel corso della presentazione – Il siderurgico ha 10.400 dipendenti circa, di cui 6mila a pieno regime e 4mila in cassaintegrazione a 800 euro al mese». «Poi c’è tutto l’indotto, le ditte dell’appalto, i cui lavoratori percepiscono circa 1000-1200 euro ogni tre mesi. Allora spiegatemi: così come si fa a vivere e a mangiare? Invece, smantellando e bonificando con l’impiego di tutti i dipendenti ci sarebbero almeno 30 anni di lavoro. A mettere i soldi, però – ha concluso il candidato sindaco – deve essere lo Stato».