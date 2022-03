La scuola per la Polis con il Majorana a Martina Franca

MARTINA FRANCA – Seduta di giunta insolita per l’amministrazione comunale di Martina Franca la scorsa settimana. La riunione, infatti, si è tenuta alla presenza degli studenti dell’Istituto Superiore Majorana, nell’ambito del progetto intitolato “La scuola per la Polis”, proposto proprio dall’istituto scolastico e condiviso dall’amministrazione. Con delibera n. 81 del 17 marzo 2022, la giunta comunale ha manifestato la disponibilità ad ospitare una ventina di studenti per fa conoscere loro direttamente l’organizzazione e il lavoro degli uffici, della Giunta e del Consiglio comunali. Il progetto si articola in una parte teorica da svolgersi in classe, relativa al ruolo primario del Comune, quale ente più vicino al cittadino e alle competenze stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali, e in una parte pratica, finalizzata a far vivere agli studenti un’esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa. Ogni studente affiancherà a turno un assessore nello svolgimento delle sue funzioni di competenza per 15 ore complessive, distribuite nell’arco di un mese.

“Abbiamo accolto favorevolmente il progetto proposto dall’ Istituto Majorana – ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili, Valentina Lenoci – come Giunta siamo felici di poter ospitare dei ragazzi, non solo per consentire loro una conoscenza della macchina amministrativa, osservando da vicino il grande lavoro che c’è dietro ogni singolo provvedimento, ma anche per dare loro la possibilità di sperimentare in prima persona che si può lavorare onestamente per il bene pubblico e sfatare i pregiudizi che a volte caratterizzano l’approccio alle istituzioni e all’attività politica”.

Stefania Gallone