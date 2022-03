Iniziati i lavori in Lungovalle Niccolò Andria a Massafra

MASSAFRA – Da ieri, lunedì 28 marzo, sono iniziati lavori in Lungovalle Niccolò Andria. A darne notizia il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Putignano. Pertanto la circolazione stradale subirà alcune variazioni. E’ vietata la sosta e il traffico veicolare in Lungovalle Niccolò Andria nei tratti da corso Italia a via D. Cirillo e sempre da corso Italia a via A. Lamarmora. “Il cantiere – evidenzia l’assessore Putignano – è organizzato a “isolati” per ridurre al minimo i disagi per residenti e commercianti presenti sul lungovalle. In tal modo le attività più impattanti del cantiere, ovvero la rimozione della pavimentazione esistente e la posa in opera della nuova, saranno limitate al tempo strettamente necessario per eseguire i lavori nell’isolato interessato. In ogni caso l’accesso alle abitazioni ed alle attività commerciali – è garantito tramite passerelle provvisorie nelle varie fasi del cantiere che saranno rimosse una volta realizzata la nuova pavimentazione.