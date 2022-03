Il cane Wally fiuta la droga: una denuncia

I carabinieri, nel centro abitato di Martina Franca, hanno rafforzato l’attività di controllo del territorio con servizi finalizzati al contrasto sia allo spaccio delle sostanze stupefacenti, sia di quei fenomeni di assembramento e violazione delle misure di contenimento dell’emergenza da Coronavirus. Hanno preso parte i militari della Sezione radiomobile, Sezione operativa, Stazione di San Giorgio Jonico, Stazione di Martina Franca, Stazione di Grottaglie e Stazione di Montemesola e Nucleo Cinofili di Modugno.

E’ stato posto agli arresti domiciliari un trentatrenne di Mesagne ma domiciliato a Martina Franca il quale deve scontare una pena residua di sei mesi per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. E’ stato, invece, denunciato in stato di libertà un ventitreenne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane antidroga “Wally” con il suo fiuto ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare 17 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. Un 34enne è stato segnalato alla Prefettura per uso di droga. E’ stato sorpreso con 4 grammi di hashish. Nel corso dei servizi avviati per far rispettare la normativa riferita al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, i carabinieri hanno proceduto al controllo di tre locali commerciali situati a Martina Franca, verificando la validità di 46 green pass.