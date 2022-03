Mario Turco confermato alla vicepresidenza dei 5 Stelle

Insieme alla riconferma di Giuseppe Conte alla guida del Movimento Cinquestelle, è arrivata anche quella come vicepresidente del senatore tarantino Mario Turco. Conte è statao confermato con il 94 per cento di voti favorevoli. Tra domenica e lunedì scorsi hanno votato online circa 59mila persone sulle 130mila aventi diritto. «Ringrazio quanti hanno riposto fiducia nel nuovo corso del MoVimento 5 Stelle del Presidente Giuseppe Conte», ha dichiarato Turco all’esito del voto. «La quasi unanimità che emerge dai voti espressi dalla base del MoVimento per la conferma delle cariche statutarie, e quindi anche della mia Vicepresidenza – ha detto ancora Turco – è sinonimo del grande lavoro compiuto e, soprattutto, delle innovazioni introdotte in Italia in questi anni di governo. Allo stesso tempo, questo voto rappresenta una responsabilità per il lavoro da realizzare sin da subito a tutela di chi subisce ancora i danni della pandemia e della folle belligeranza che ha investito l’Ucraina. Abbiamo un Paese da cambiare e ricostruire su nuovi paradigmi economici e sociali, tutelando chi è più in difficoltà».