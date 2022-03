Massimo Battista, appello ai sindacati

«È ora che le Organizzazioni Sindacali, a cui rivolgiamo questo appello, si facciano avanti e inizino a lottare insieme a noi per pretendere rispetto per la salute, l’ambiente e per il lavoro. È il momento di pretendere per i lavoratori i benefici per decenni di esposizione mortale all’amianto. Apriamo un confronto e cooperiamo affinché le Istituzioni locali e nazionali affrontino in maniera decisiva la questione: chiediamo un cronoprogramma con scadenze certe che conduca alla chiusura dell’ex Ilva e garantisca l’occupazione della forza lavoro nelle bonifiche. Non abbiamo altra scelta. Il tempo è scaduto». È questo l’appello rivolto ai sindacati sulle vicende ex Ilva da parte del candidato sindaco Massimo Battista (Una città per cambiare, Taranto città normale, Periferie al centro)