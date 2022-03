Nuovi ingressi nella Lega

«La serietà politica e la bontà delle scelte programmatiche pagano sempre. Accogliamo con grande piacere l’adesione alla Lega di Taranto di dieci professionisti ed ex amministratori cittadini, alcuni dei quali provenienti dall’associazione La Voce di Taranto. Il partito in Puglia continua a crescere strutturandosi quale classe dirigente». Il senatore e segretario regionale della Lega Roberto Marti e il coordinatore provinciale Gigi Laterza annunciano l’ingresso nel partito cittadino di una parte di iscritti all’associazione culturale. Si tratta dell’associazione fondata dall’avvocato Egidio Albanese.

«Siamo tutti impegnati in questa campagna elettorale a supporto del candidato sindaco Walter Musillo – spiegano Marti e Laterza -. Il centrodestra si è ritrovato compatto intorno a questa scelta e sta continuando ad aggregare liste civiche e personalità già impegnate in passato con ruoli di rilievo nella politica e nell’amministrazione della città di Taranto. Stiamo lavorando per selezionare candidati che sapranno essere la migliore squadra in grado di rappresentare una delle più belle città d’Italia i cui gioielli meritano di essere adeguatamente valorizzati. E questo può accadere solo scegliendo competenze e capacità. Degli oltre dieci professionisti, ben cinque faranno parte sin da subito del coordinamento cittadino della Lega».

“Per noi si è trattato di un percorso naturale- spiega Gianluca Pelilla, in rappresentanza dei dieci e coordinatore dei dipartimenti -. Proveniamo tutti dal centrodestra, con ruoli e impegno di natura diversa. L’associazione La Voce di Taranto è nata come indipendente, anche per questa ragione in campagna elettorale ognuno di noi ha fatto scelte e valutazioni diverse. È un ritorno alle origini di fatto per tutti noi». Tra coloro che hanno aderito alla Lega: Giorgio Guacci (responsabile della stesura del programma) Roberto Grieco (dipartimento Sanità), Vito Clemente (Attività produttive ed Economia), Gianluca Lombardi (Famiglia), Alessia Simeone (Giustizia), Fabrizio Guacci (politiche giovanili)