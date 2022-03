I soci Anua al 99° anniversario della fondazione dell’Aeronautica

Una rappresentanza dell’Anua (Ass. Naz. Ufficiali Aeronautica) ha preso parte alla solenne celebrazione in Cattedrale per il 99o anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare (in origine, Regia Aeronautica). Una data, quella del 1923, che coincide con la nascita, a Taranto, dell’Idroscalo “Luigi Bologna” dove i pionieri dell’Aeronautica italiana – ha ricordato nel suo intervento finale il Comandante, Col. Claudio Castellano – decollavano e ammaravano in Mar Piccolo con i loro mastodontici idrovolanti, e oggi Scuola Volontari (Svam).

La Santa Messa, celebrata dall’Arcivescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro, si è svolta nella antica cattedrale di San Cataldo anche “Per cogliere – come ha detto il cappellano militare don Pasquale Di Donno – le indulgenze in occasione del 950° anniversario del rinvenimento del corpo del Santo Patrono di Taranto e dell’edificazione della basilica”. “In questo drammatico momento – ha proseguito il cappellano – maggiore sorge il desiderio di rivolgerci a Dio con una preghiera per la pace, per questo non siamo venuti soli ma accompagnati dalla Beata Vergine Lauretana, nostra protettrice”.

Infatti, la bella statua della Madonna di Loreto, normalmente custodita nella chiesa della Scuola, per l’intera mattinata ha ornato lo storico edificio di culto illuminandolo col suo candido manto. Nella sua omelia, Mons. Santoro ha ricordato la terribile guerra in Ucraina e la recente consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, sulla scia della nota richiesta della Madonna di Fatima. E ha poi personalmente pregato per l’Aeronautica Militare e tutte le Forze Armate perché “Vengano utilizzate sempre e solo per la vita”. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato le autorità civili e militari e i rappresentanti di alcune associazioni combattentistiche e d’arma. L’Anua di Taranto era presente con la Bandiera, socio alfiere Marino Oliva, scorta socio Biagio Clemente, l’addetto stampa socio Antonio Biella ed il segretario gen. Domenico Rossini che ha porto al comandante il saluto del presidente della Sezione e C.N.O. , prof. dott. Aldo Marturano, assente perché fuori sede, e del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.