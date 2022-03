La Fondazione Bambino Gesù ringrazia gli alunni della XXV Luglio-Bettolo

TARANTO – La Fondazione Bambino Gesù Onlus ringrazia, con un lettera a firma del suo Segretario Generale, i bambini di 1 A, 1 B e 1 C della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo XXV Luglio Bettolo di Taranto per aver sostenuto la Fondazione. La lettera di ringraziamento arriva a conclusione di una bella storia di solidarietà e attivismo civico di cui si sono resi protagonisti gli alunni, motivati, sostenuti e guidati dalle loro insegnanti.

Una storia, di cui avevamo dato notizia da queste pagine, che parla di solidarietà, riciclo e beneficenza e che ha preso la forma di un “Mercatino della Solidarietà” in occasione dell’International Human Solidarity Day (Giornata Internazionale della solidarietà umana), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 per aumentare la consapevolezza dell’importanza della solidarietà, anche per il raggiungimento di obiettivi comuni. “La solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli nel ventunesimo secolo”, nelle parole della risoluzione Onu 60/209. Un tema quanto mai attuale in questi giorni di guerra. I bimbi hanno donato i propri giochi per raccogliere fondi con l’obiettivo esplicito di devolverli in beneficenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, eccellenza medica del nostro paese, che tanti piccoli accoglie e cura. Un obiettivo raggiunto, superando anche le aspettative. Ora quei fondi, attraverso la Fondazione Bambino Gesù Onlus, diventeranno ricerca scientifica per trovare terapie sempre più efficaci e personalizzate per la cura dei piccoli pazienti, accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati con maggiori difficoltà economiche e che provengono da fuori Regione, formazione del personale sanitario nei paesi terzi, assistenza sanitaria e acquisto di apparecchiature tecnologiche per garantire le migliori cure ai pazienti, ma anche cure umanitarie per i bambini provenienti dall’estero (come i piccoli pazienti ucraini che Papa Francesco ha voluto visitare poco più di una settimana fa).

“Il Papa è venuto qui perchè ama moltissimo i bambini”, ha raccontato la Presidente Mariella Enoc che ha accolto il Pontefice in visita nel padiglione Giovanni Paolo II dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ad amarli ci sono anche dei bimbi di 6 anni di una scuola pubblica tarantina. E in questa storia, nonostante il buio di questi giorni, c’è tutto quello che fa credere in un futuro migliore. Una luce di speranza e una preziosa lezione per cui dovrebbe arrivare a quei bimbi e alle loro maestre anche la nostra gratitudine, insieme a quella della Fondazione Bambino Gesù Onlus.