Archita 150 anni. Grande occasione per rilanciare l’associazione ex alunni ed ex docenti

Nel 1872 (il 9 aprile) nasceva ufficialmente la prima scuola di Taranto (istruzione ecclesiastica a parte): e nasceva non statale, ma per iniziativa del piccolo e periferico Comune di Taranto, situato all’estremo margine della allora sterminata provincia di Terra d’Otranto. Si trattava del Ginnasio comunale Archita (il nome gli fu dato due giorni dopo). Parificato dapprima, statalizzato poi, il Liceo Ginnasio Archita (al quale fu annesso fino al 1922 un convitto istituito nel 1876) ha attraversato i secoli, prima e più prestigiosa istituzione non solo scolastica ma culturale non solo di Taranto ma al servizio di una vasta area che arrivava nel Salento e si estendeva sulle coste joniche, attraverso la Basilicata, fino alla Calabria. Divenuto ormai un liceo multifunzionale (classico, scientifico, musicale, delle scienze umane), l’Archita celebra nel 2022 i suoi 150 di vita, orgoglioso della sua storia ma proiettato nel futuro.

E proprio in occasione dei 150 anni, dopo la lunghissima pausa forzata dovuta alla pandemia, si rilancia l’Associazione culturale Aldo Moro fra ex alunni ex docenti e docenti dell’Archita. Fondata nel 1989 e ricostituita, dopo una interruzione di attività, nel 2013, l’Associazione ex Archita è stata guidata da Nino (Damiano per l’anagrafe) Palma, ex alunno e poi docente del liceo, ed ha sviluppato numerose iniziative incentrate soprattutto sul destino del Palazzo degli Uffici (sede storica del liceo, dal gennaio 1876 proprio al 2013, quando in estate ne fu espulsa l’ultima “rappresentanza”, con la scusa dei lavori di ristrutturazione) e sulla figura di Aldo Moro, illustre ex alunno dell’Archita al quale l’associazione è intitolata. Nino Palma – che ha il merito di aver costantemente posto all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del recupero del fatiscente Palazzo degli Uffici e del reinsediamento al suo interno dell’Archita – ha presentato (anche per motivi di salute) le dimissioni dalla presidenza; a succedergli quale presidente, col compito di rilanciare l’azione dell’associazione e di ampliarne la base associativa, assottigliata dall’anagrafe, da abbandoni di Taranto da parte soprattutto dei soci più giovani e dagli anni del confinamento, il giornalista Giuseppe Mazzarino, già vicepresidente, uno dei soci promotori e dei fondatori, nel 1989. Una delegazione dell’associazione ha avuto un incontro col dirigente scolastico dell’Archita, Francesco Urso, per mettere a punto un programma di iniziative.

La prima di queste, assunta proprio dall’Associazione Aldo Moro, d’intesa col liceo, è stata organizzata il 9 aprile alle ore 17, nel salone dell’istituto delle suore di Maria Immacolata in via Mignogna 9: sul tema “Il liceo Archita e ‘le due culture’, umanistica e scientifica” ci sarà un dialogo fra due illustri ex alunni: il giudice Antonio Morelli, già presidente del Tribunale di Taranto, e in precedenza Presidente del Tribunale per i minorenni, e Franca Tommasi, professore di ruolo di Fisiologia vegetale e presidente del comitato scientifico del polo bibliotecario scientifico dell’Università di Bari, a lungo impegnata (dal 1991, con le scuole dirette a fini speciali, al 2018) nella allora II Facoltà di Scienze dell’Università di Bari (sede di Taranto). Giornalista e scrittore, Giuseppe Mazzarino, nuovo presidente dell’Associazione Aldo Moro, è stato il cronista parlamentare di punta della Gazzetta del Mezzogiorno; ha esordito fondando e dirigendo proprio negli anni dell’Archita il longevo giornale studentesco di Taranto La Sferza; ha ricoperto e ricopre svariati incarichi nelle organizzazioni di categoria del giornalismo; dirige dal 2011 la rivista Archivio storico pugliese, organo ufficiale della Società di Storia patria per la Puglia ed insegna Storia del giornalismo nel master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.