Rivive a Martina Franca il sentito culto di Cristo alla Grotta

MARTINA FRANCA – Ai confini di Martina Franca, soffocata dai palazzoni di edilizia popolare sorti attorno gli anni Sessanta circa, rivive la chiesetta di “Cristo alla Grotta”, divenuta importante punto di riferimento per gli abitanti della zona. Fra i luoghi di culto cittadini più pittoreschi ma alquanto sconosciuto, la chiesetta da circa un anno è stata affidata dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro alle cure di don Dino Lepraro, che vi celebra ogni giorno alle ore 19 e la domenica anche alle ore 11, rendendosi sempre disponibili per colloqui e il sacramento della confessione.

L’ottantottenne sacerdote continua a mantenere una vivacità intellettuale e spirituale davvero sorprendente per l’età, incantando l’assemblea con le sue omelie ricche di contenuti, così come quando era parroco alla Sant’Antonio. Risalente al XVII secolo, la chiesetta porta questa intitolazione perchè interamente ricavata da una grotta, come testimoniato visibilmente dalle pareti interne, e conserva la pregevole scultura lignea del Cristo deposto dalla Croce, rappresentato in modo molto realistico con le ferite ancora sanguinati, un tempo custodita nel vanto sottostante l’altare e attualmente riposta in una teca nella navata laterale. Da ammirare anche l’affresco del Cristo Crocifisso, del 1700. I più anziani ricordano i tempi in cui l’apertura era garantita nel fine settimana dall’anziano don Celestino Semeraro, di origine martinese (come si evince dal cognome) e parroco di Fragagnano dal 1937 al 1951, passato agli onori delle cronache per il suo impegno, dopo la fine della guerra, in favore dei prigionieri (militari della Repubblica Sociale Italiana) del campo di concentramento “Sant’Andrea”, nei pressi dell’Ipercoop, che è stato in attività per un anno.

Ancor prima di lui alle cure della chiesetta provvedeva don Vincenzo Basta, detto “il prete contadino”. Con la morte di don Celestino la chiesetta fu aperta solo nella giornata della sua festa (ultima domenica di quaresima). Allo scopo di assicurare attrattività alla ricorrenza, domenica 3 aprile sante messe si terranno alle ore 9 e alle ore 11; alle ore 19 con don Dino Lepraro celebrerà don Gabriele Ghebru. Al termine, alle ore 19.45 circa, ci sarà una Via Crucis con i canti guidati del tenore Gianni Nasti, accompagnato da un gruppo di fiati locale. La funzione avrà una particolarità: i testi delle meditazioni sono infatti in dialetto martinese redatti Giovanni Nardelli, presidente dell’”Accademia d’a Cutezze”, che si occupa di cultura popolare. Sarà l’occasione per riscoprire questo angolo di paese ricco di suggestioni, con le sue antiche tradizioni, a due passi dal suggestivo affaccio sulla Valle d’Itria.

Angelo Diofano