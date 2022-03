Donne antiche tra mito e realtà storica. Se ne parlerà il 31 marzo prossimo in un incontro promosso dalla FIDAPA-BPW (Federazione italiana Donne Arti Professioni Affari – Business Professional Women) di Taranto, in collaborazione con l’AICC-Delegazione di Taranto Adolfo Mele, con gli Amici dei Musei di Taranto e con il Comitato di Taranto della Società Dante Alighieri. La presidente José Minervini dialogherà con Franca Poretti (presidente AICC) e Patrizia De Luca (presidente degli Amici dei Musei), autrici del libro “Personaggi femminili del mito”, edito da Scorpione. All’incontro interverranno la presidente nazionale della FIDAPA BPW, Fiammetta Perrone e la presidente FIDAPA BPW Distretto Sud Est, Maria Nuccio. Quali sono i personaggi femminili del mito, ancora presenti nell’immaginario collettivo? Come sono state presentate dai tragici e dai poeti epici greci le eroine mitiche e qual era la vera condizione della donna ateniese nella realtà della polis?

Di tutto questo si parlerà durante l’incontro in streaming. Nel mondo classico c’erano, anche per le donne – leggiamo in quarta di copertina del libro “Personaggi femminili del mito” (nella foto la copertina) – codici comportamentali fissati da norme, ma nei miti raccontati nell’epica e portati in scena nel teatro antico, accanto a donne che a quelle norme si attengono, superandole anche con le loro virtù (Deianira, Alcesti, Andromaca, Antigone), troviamo donne trasgressive e dai comportamenti eccessivi (Medea, Clitemnestra). Franca Poretti, filologa classica, racconterà le vicende di alcuni personaggi femminili del mito, presenti per lo più nella tragedia greca classica, con l’intento di cogliere il perché di certi comportamenti e di certe azioni, nonché il messaggio che gli autori intendevano offrire al pubblico di lettori o spettatori. Patrizia De Luca, storica dell’Arte, selezionerà, dall’ampia documentazione nelle arti figurative, alcune immagini emblematiche di ruoli femminili ben precisi, tra cui la madre assassina per gelosia o per “divina follia”, la sposa tradita, devota, abbandonata, crudele, la sorella leale e coraggiosa. L’incontro sarà in collegamento streaming anche con le sezioni del Distretto Sud Est FIDAPA BPW che vorranno connettersi con la sezione di Taranto. Inizio previsto alle ore 17.