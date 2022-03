“Sud voce del verbo sudare”, autoantologia di Lino Angiuli

È una sorta di oratorio laico che peraltro si nutre del formulario canonico, rivisitandolo e rivestendolo di una nuova liturgia che è ecologicamente integrale, come persino la Chiesa vorrebbe, ma tutta tesa a esaltare la divinità naturalistica intrisa di vita, di storia, di tradizione. Dopo il volume Poesie vegetali. Green Poems, (Bari, edizioni di pagina, 2021) ora Lino Angiuli torna in libreria con Sud voce del verbo sudare, un libro che ripercorre, rilegge, riassume o dovremmo dire riscrive mezzo secolo di poesia, in un’operazione voluta dalle prestigiose edizioni Moretti & Vitali, che il poeta barese definisce “autoantologia”. Composto da tre sezioni (La terra, L’amore, L’altro), l’antologia segue per ognuna di esse l’ordine cronologico. Sono proposti testi tratti da raccolte edite a partire dal 1976, e non pubblicati in precedenti occasioni autoantologiche.

I cinque testi poetici della terza sezione sono inediti. Il testo si apre e si chiude con un Giuramento in prosa. Lino Angiuli, poeta di lungo corso tra i più noti e apprezzati in Italia e autorevole rappresentante di quella poesia meridionale che, stando a Salvatore Quasimodo, non solo c’è, è autoreovole, ma soprattutto merita di essere storicizzata e adeguatamente valorizzata, continua a essere provocatoriamente presente, a far parlare di sé. A spiegare nei fatti cosa significhi fare poesia. Il titolo già racchiude, in un senso ironico forse anche sarcastico, che è una costante nel modo di proporsi di un poeta, per ben tre volte selezionato al premio Viareggio, tre volte non premiato sempre in favore di poeti del Nord, non che questo significhi una sorta di revanche personale, che tuttavia avrebbe senso e dignità per esserlo, ma che il Sud cui Angiuli si riferisce è un universo di significati che stanno tutti all’interno di un impegno vitale a farne un punto di riferimento e non una condizione residuale per la politica e per la cultura italiane. Un Sud in cui da sempre si “suda” per vivere, crescere e veder riconosciuti diritti che in altre parti d’Italia sono scontati.

Nella prefazione, curata da Daniele Maria Pegorari, uno che Angiuli lo conosce molto bene, oltre tutto anche per essere condirettore con lui di “incroci” la rivista interdisciplinare che dal 2000 racconta un modo di intendere la cultura, leggiamo: “essere a Sud, pertanto, non è davvero solo una collocazione residenziale, ma uno schieramento civile, semmai, ancor più un modo di guardare il mondo e interrogarsi su di esso, la scelta di un punto di vista periferico, laterale, come quello da cui puà guardare un asceta o un mistico. Dall’eccesso dei segni della città Angiuli dorrebbe dichiarare la propria indipendenza, perché dal silenzio emergano le voci dei ‘vinti’”. A dare sostanza di summa a questo lavoro è la presenza, dopo le raccolte, di un lungo dialogo con Carlo Alberto Augeri, letterato e poeta egli pure che in “Con-rispondenze” ripercorre con lui il lungo percorso di amicizia e di dibattito implicito sul fare letteratura nel corso di cinquant’anni, e il saggio conclusivo di Gabrio Vitali: “L’ulivo e il vento. Riflessioni sulla poesia di Angiuli in tempo di pandemia”. Nei giorni scorsi, a Lino Angiuli è stato assegnato il Premio di poesia Terra di Ulivi – Riconoscere una storia, seconda edizione. Nella motivazione del premio, redatta dalla giuria presieduta da Stefano Iori, si legge, tra l’altro: “Viene premiata una vita e un’esperienza tesa con generosità, tenacia e valore non solo alla scrittura, ma anche alla diffusione della lettura e della cultura dello scrivere, alla promozione dei giovani autori, all’organizzazione di momenti culturali; viene considerata la testimonianza di un’intera esistenza vocata alla poesia, all’espressione di una comunità e di un territorio. Insomma, come annunciato nel sottotitolo del Premio, l’intento è dare un riconoscimento a una storia.

Silvano Trevisani