Leo Tenneriello presenta “Il giardino dei dispari”

GROTTAGLIE – Sarà presentato sabato, 2 aprile, alle 19.00, alla Parrocchia Maria SS. Del Monte Carmelo (in via Corrado Mastropaolo, 125), l’ultimo libro di Leo Tenneriello dal titolo “Il giardino dei dispari”, edito da Il Seme Bianco.

IL LIBRO

“Il giardino dei dispari” è un lungo racconto di una settantina di pagine. La brevità è inversamente proporzionale all’intensità dei contenuti. Il protagonista è Aldo Nero, anagramma di Leonardo, il nome vero dell’autore, una sorta di alter ego. Tanti episodi sembrano rimandi personali quasi a voler suggerire che tutte le vite si somigliano e che le vite delle persone sembrano racconti nei quali possiamo specchiarci. In una recente ed esauriente recensione di Rosangela Ricco apparsa sul web magazine “I Think” leggiamo che “la vicenda si svolge nell’arco di ventiquattro ore con un rewind che lo riporta indietro prima nello spazio e poi nel tempo: il ritorno nella casa dei genitori e poi in quella dei nonni, in una Lucania trasformata in un selvaggio west nostrano un po’ inquietante. Lì ritrova le lunghe estati assolate e solitarie della sua infanzia, le parole e i gesti antichi dei nonni, il culto del pane, emblema dell’essenzialità di una vita autentica, fatta di cose semplici e ben presto immolata sull’altare del consumismo…”. L’evento è organizzato dall’associazione artistico culturale “Utòpia”, con il coordinamento della direttrice artistica, Gabriella Rodia. Dialoga con l’autore Emanuele Brancone. I saluti saranno a cura di Ciro Petrarulo, presidente di Utòpia e le letture di Gabriella Rodia e Giuliana Motolese. Ingresso gratuito.