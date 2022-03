Esordio di Riondino alla regia: ad aprile il casting a Taranto

Michele Riondino torna a metà maggio nella sua Taranto per girare un film che lo vedrà nel ruolo di regista, non di attore. Per formare il cast, le case produttrici Palomar spa e Bravo srl stanno cercando attrici e attori: i candidati, oltre ad essere maggiorenni, devono risiedere nelle province di Taranto, Brindisi, della Valle d’Itria o della bassa Lucania. Il casting, in particolare, è finalizzato a individuare candidati per piccoli ruoli e figurazioni speciali. I candidati non devono avere tatuaggi in vista, piercing, tagli e colori dei capelli troppo moderni. Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto. I primi incontri di selezione si terranno a Taranto nella settimana che va dal 4 all’8 aprile. Per partecipare occorre inviare dati anagrafici, contatto telefonico, foto (primo piano – mezzo busto e figura intera) e/o un breve video di presentazione agli indirizzi: info@afo6.it – castingtaranto22@gmail.com.