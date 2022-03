Viaggio tra sonorità e sapori lusitani

Viaggio tra le sonorità e i sapori lusitani venerdì, 1 aprile, a Stazione 37, il nuovo ritrovo a Porta Napoli. L’appuntamento che accompagnerà i presenti alla scoperta del Portogallo nasce da un’idea di Cristina Gemmino che ha dato vita all’associazione “Cafuné” che già nel suo nome racchiude un’idea audace: quella di accompagnare, affettuosamente, i pugliesi in viaggi culturali verso terre dove la lingua portoghese è il veicolo di comunicazione per eccellenza nelle arti, nella musica, nella letteratura e nella gastronomia. In questa sua quinta sessione, Cafuné propone un sorta di percorso multisensoriale in Portogallo con l’aiuto di una giovane fadista portoghese: Cristina Clara.

Accompagnata dal chitarrista brasiliano Pedro Loch e dalla flautista italo-francese Elena La Conte, Cristina Clara condurrà tra le vie dei quartieri più suggestivi e privilegiati di Lisbona: Bairro Alto, Alfama e Graça. Poeti, musicisti e compositori prevalentemente lusofoni – portoghesi, capoverdiani e brasiliani, sono diventati compagni di viaggio e influenze molto presenti nell’identità artistica e musicale della fadista. Il viaggio per il Portogallo proseguirà con la degustazione di tre piatti tipici della culinaria lusitana, accuratamente confezionati dalla Chef e responsabile del progetto tarantino Nuje, cucina dinamica, Valentina De Palma. Il tutto accompagnato dalla degustazione di vini pregiati. La cornice scelta per suggellare questo momento, come si accennava, è quella di Stazione 37, luogo dove la disponibilità del batterista Alessandro Napolitano e del bassista Bruno Bassi hanno permesso che nuovi assetti culturali, nuovi accenti linguistici, nuovi odori, sapori e energie lusofone trovassero una loro casa a Taranto. L’allestimento dello jazz club sarà a cura del ceramista grottagliese Marco Macrì. L’apertura delle porte è prevista alle ore 21:00, con inizio della sessione alle ore 21:30. Il ticket d’ingresso è di 35 euro a persona e include la tesseraassociativa, sessione musicale, degustazione gastronomica con calici di vino.

L’ingresso sarà consentito solo mostrando super green pass e con mascherina FFP2. Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare mail all’indirizzo di posta elettronica cafune. puglia@gmail.com oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 3337682656 e 3427413133. Pagine social: Facebook: https://www.facebook.com/cafune.puglia/ Instagram: https://www.instagram.com/cafune_puglia/ YouTube: https://www.youtube. com/channel/UCVZUfWqchQElrVvlvOV7OA/videos. I posti sono limitati.