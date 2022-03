Taranto, finalmente si ritorna in campo

Il viaggio riprende. Senza soste, senza indugi, perentorio verso la conquista dell’obiettivo prioritario della salvezza. In attesa di vivere l’intensità del calendario di aprile, arricchito necessariamente di appuntamenti agonistici per recuperare le due gare contro Monopoli e Catania, già rinviate a causa del focolaio Covid esteso a gruppo e staff tecnico, il Taranto affronterà il Palermo nel pomeriggio odierno, per quello che rappresenta l’incontro procrastinato e valevole per la terza giornata del girone di ritorno. L’affascinante sfida fra le mura dello stadio “Barbera-La Favorita”, recente scenario della clamorosa eliminazione dalla fase finale dei Mondiali in Qatar subìta dalla Nazionale Italiana per mano della Macedonia del Nord, è in programma alle ore 14.30 e rappresenta una sorta di primo bonus da sfruttare sul sentiero della permanenza in categoria.

Un confronto ostico, contro un avversario che anela a migliorare la sua ubicazione nella decade della graduatoria destinata ai play off, le cui ultime prestazioni hanno però suscitato malumore nella tifoseria rosanero: un trittico di pareggi inanellati, in sequenza, con Andria, Potenza e Paganese, tutte protagoniste dell’accesa lotta per evitare la zona pericolosa della classifica, sovrastata appena dal Taranto, allo stato attuale agganciato numericamente da un Messina in salute. Esaltanti sono i ricordi vincolati alla gara d’andata, disputata sotto i riflettori lo scorso 11 settembre e coincisa con una fantastica vittoria per 3-1 in favore degli ionici, a segno con Saraniti, attaccante palermitano d’origine ma non “profeta in patria” sotto il profilo calcistico, da Benassai, testimone dell’efficienza della neofita coppia centrale in retroguardia, da Diaby, apparso dirompente nel suo inserimento, la cui stagione di debutto fra i professionisti è stata prematuramente compromessa dal grave infortunio al ginocchio. Un periodo diverso, più entusiasmante e proficuo, una contestualizzazione sorprendente per una compagine ionica neopromossa, sognante nella sua stessa saggezza tattica e nella crescita di mentalità: “Era l’inizio del campionato ed i reali valori dovevano ancora emergere in tutte le squadre- ha ricordato Giuseppe Laterza- Adesso il Palermo è toni co: forse ha lasciato qualcosa nelle ultime esibizioni, però nel percorso ha dimostrato di possedere tanta qualità in tutti i reparti. Sicuramente avrebbe potuto aspirare alla prima posizione”.

“Di recente, i rosanero hanno accusato qualche difficoltà, però hanno sancito una grande prova ad Avellino: contro noi vorranno riscattare il pareggio con la Paganese- ha focalizzato l’allenatore- In ottica salvezza, tutte le formazioni sono state rinforzate nel mercato invernale: il Messina si è risollevato da una condizione drammatica, l’Andria ha certificato, anche contro la capolista Bari, di aver acquisito solidità ed equilibrio; il Potenza vanta talento nei singoli ed anche la Paganese non molla. Sarà dura per tutti, le nostre concorrenti sono vive”. Per il duello in terra siciliana, il Taranto non potrà contare su Marsili e Versienti, esclusi dalla lista dei convocati: il capitano era stato costretto a reclamare il cambio durante la gara persa di misura con l’Avellino, a causa di un risentimento all’adduttore, mentre l’eclettico esterno destro aveva abdicato dallo stesso impegno alla vigilia, previa sofferenza muscolare. Non figurano ancora nell’elenco, diramato ieri pomeriggio al termine della seduta di rifinitura, Falcone e Guastamacchia: per l’estroso mancino era stata fissata un’ecografia di controllo della lesione all’adduttore destro, propedeutica ad un graduale ripristino in gruppo, mentre il difensore, protagonista solo di qualche apparizione in panchina, è fermo per un dolore al ginocchio destro. Dopo aver scontato le rispettive squalifiche, tornano a disposizione sia De Maria che Labriola: il primo si candida al ballottaggio con Ferrara per l’incarico di esterno basso a sinistra; il secondo potrebbe suggerire le soluzioni per l’asse nevralgica, che annovera Di Gennaro (assente contro gli irpini per indisposizione gastrointestinale) e Civilleri (sottoposto ad antidolorifici per mitigare un trauma lombare cronico).

Nel novero degli effettivi non compaiono, ovviamente, i lungodegenti Diaby e Barone, mentre la presenza regolare è quella di Manneh: l’attaccante non aveva potuto adempiere alla convocazione ricevuta dalla Nazionale del Gambia, in vista del doppio confronto con la rappresentativa del Ciad, valido per i preliminari di Coppa d’Africa 2023, proprio a causa dell’infezione da coronavirus. Queste le pedine arruolabili per un sistema tattico destinato ad oscillare fra il 4-2-3-1 ed il 4-3-3: portieri: Chiorra’01; Antonino; Loliva’00; difensori: Zullo; Benassai; Granata ’00; Riccardi, Ferrara ’99; Tomassini ’02; Turi; De Maria ’99; centrocampisti: Di Gennaro; Civilleri; Cannavaro ’02; Labriola ’01; attaccanti: Saraniti; Giovinco, Pacilli, Manneh; Santarpia ’00; Mastromonaco ’00. Palermo-Taranto beneficerà di una duplice trasmissione in diretta: in streaming, garantita dalla piattaforma esclusivista Eleven Sports, e televisiva in chiaro, riservata ai residenti di Puglia e Basilicata, sul canale Antenna Sud 13. A dirigere l’incontro è stato designato Federico Longo, della sezione di Paola, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi (Legnano) e Veronica Vettorel (Latina); per la mansione di quarto ufficiale è stato selezionato Luigi Catanoso, dell’area di Reggio Calabria.

Per assistere al match, incastonato in un turno infrasettimanale che potrebbe influire sull’esodo in Sicilia, sono stati riservati agli appassionati sostenitori ionici ben 981 biglietti, acquistabili al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) sul circuito online vivaticket.com. La compagine rosanero sarà coordinata in panchina dal vice allenatore Nardini, il quale sostituirà l’esperto Silvio Baldini, risultato positivo al test antigenico per la variante omicron. Assente per squalifica è il centrocampista ghanese Moses Odjer, espulso per doppia ammonizione durante la gara pareggiata 2-2 in casa degli azzurrostellati campani.

Alessandra Carpino