Violenza sessuale su minorenne, assolto in Appello

Condannato in primo grado a oltre nove anni per violenza sessuale ai danni di una minorenne viene assolto in Appello. Un operaio tarantino di cinquantaquattro anni è stato assolto perchè il fatto non sussiste dai giudici di secondo grado i quali hanno accolto la richiesta formulata dal difensore dell’uomo, l’avvocato Alessandro Scapati. L’uomo era finito sotto processo dopo essere stato accusato da una bimba di dieci anni, amica di suo figlio. Secondo l’accusa la bambina dopo aver trascorso la giornata con i figli dell’imputato nella loro abitazione, si era fermata per la notte.

L’episodio nel novembre del 2016. La piccola aveva raccontato che l’uomo l’aveva molestata approfittando del fatto che sia lei che e i suoi due figli si fossero addormentati accanto a lui nel letto matrimoniale. La mamma della bimba aveva raccontato agli investigatori che quella notte la figlioletta le aveva inviato dei messaggi whatsapp in cui le chiedeva di andare a prenderla subito in quanto il padre dell’amichetto l’aveva molestata. La donna aveva aggiunto che sua figlia appena era scesa dall’abitazione piangeva e tremava. La piccola le aveva spiegato l’uomo non essendo presente la moglie che era impegnata con il lavoro aveva fatto dormire tutti i bambini nel letto matrimoniale con lui.

Aveva porposto ai bimbi di giocare al solletico e successivamente tutti e tre si erano addormentati. All’improvviso le molestie. La donna aveva anche raccontato che aveva contattato la moglie dell’uomo e che la aveva raccontato quanto era successo ma che questa non le aveva creduto. Aveva anche detto che l’uomo quella notte aveva negato tutto. Finito sotto processo in primo grado la condanna a nove anni e tre mesi e nei giorni scorsi l’assoluzione in Appello.