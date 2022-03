Corsi Oss, presto dalla Regione il via libera alla formazione privata

«Altro importante provvedimento deliberato dalla Giunta regionale pugliese. Su iniziativa dell’assessore Sebastiano Leo, fortemente appoggiata dal Presidente Michele Emiliano, è stata infatti approvata la modifica al Regolamento Regionale che disciplina la figura di Operatore Socio Sanitario e la sua formazione professionale».

A sottolinearlo è Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Gli Enti di formazione professionale pugliesi accreditati – scrive Borraccino – e in possesso dei precisi requisiti, previsti dalla norma, potranno liberamente erogare il corso di operatore socio-sanitario autofinanziandosi. Si tratta di un importante passaggio, dal momento che, la figura professionale degli OSS, soprattutto in questo momento storico, anche a seguito della pandemia da Covid-19, risulta essere tra le più richieste nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Ciò è dunque altresì positivo per consentire a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro. Naturalmente sarà prevista una procedura per coloro che hanno un basso reddito, affinchè possano accedere alla formazione. Si attende, ora, il passaggio in Commissione per la definitiva approvazione per la quale è stata chiesta urgenza.