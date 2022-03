Sabato 2 aprile Taranto in piazza Garibaldi dalle ore 18.30 alle ore 20 si terrà una veglia di preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo a cura dall’Agesci e dall’Azione Cattolica diocesana, in collaborazione con alcune comunità religiose del territorio. Riferiscono gli organizzatori: “In questi giorni bui è urgente scendere in piazza a manifestare per la pace ed è altrettanto urgente e necessario pregare per la pace. Pertanto s’invitano gruppi parrocchiali e fedeli a unirsi in un grande gesto di sinodalità per invocare il dono della pace, che ogni essere umano ha diritto di pretendere”.

Attraverso l’arte del patchwork, termine che sta a indicare il collage di stoffe, si vuole realizzare tutti insieme una grande bandiera come espressione visiva del ripudio della guerra. Per questo motivo è stata chiesta la collaborazione dei gruppi parrocchiali affinché portino alla veglia otto pezzi di stoffa di cotone di cm. 50×50 cadauno del colore assegnato alla vicaria. Il tutto sarà cucito insieme a formare appunto una grande bandiera della pace. “Oggi vogliamo essere questo: pezzi di stoffa che uniti formano qualcosa di nuovo”- sottolineano Agesci e Azione Cattolica. Questi i colori assegnati alle vicarie. Orientale I, colore blu (Concattedrale, Santa Rita, Santa Teresa, San Nunzio Sulprizio, Santa Lucia, Cuore Immacolato Di Maria, Madonna Delle Grazie), Orientale II, colore celeste (Madonna della Fiducia, San Giovanni Bosco, San Pio X, San Roberto Bellarmino, Sacro Cuore) Crispiano-Statte, colore celeste (Madonna Del Rosario, Sacro Cuore, San Girolamo Emiliani, San Francesco, Santa Maria Goretti, Madonna Della , San Michele Arcangelo). Grottaglie, colore viola (Madonna delle Grazie, Madonna del Carmine, Madonna Del Rosario, Santa Maria In Campitelli, Santa Maria Della Croce Montemesola). Martina Franca, colore verde (Cristo Re, Divino Amore, Madonna Del Carmine, Regina Mundi , San Domenico, San Francesco, San Paolo, San Martino, Santa Famiglia). Pulsano, colore giallo (Immacolata Leporano, San Marco Torricella, Santa Maria Nova Pulsano, San Pasquale Lizzano, San Nicola Lizzano). San Giorgio Jonico, colore arancione (Immacolata, Santa Maria del Popolo, Santi Patroni, San Carlo posta, nella consapevolezza che certe emergenze non cessano mai di essere tali, rilanciando l’obiettivo: 150mila pasti donati, in 150 comuni italiani.

Un gesto concreto che coinvolge Borromeo San Marzano, San Giovanni Battista Monteiasi, Madonna delle Grazie Carosino). Borgo, colore rosso (Addolorata, Sant’Antonio, Carmine, San Pasquale Baylon, SS. Crocifisso, San Francesco da Paola). Nord, colore blu (San Cataldo, Gesù Divin Lavoratore, San Francesco De Geronimo, San Massimiliano Kolbe, San Domenico, San Giuseppe). Paolo VI, colore viola (Corpus Domini, Santa Maria del Galeso, San Giuseppe Moscati) Sud, colore verde (San Lorenzo da Brindisi, Santa Famiglia, Spirito Santo, Santi Medici). Talsano, colore giallo (Madonna del Rosario, Madonna di Fatima, Regina Pacis, San Donato, San Vito, Sant’Egidio)

Angelo Diofano