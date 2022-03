La Marina apre il Roseto delle Delizie

“Il Roseto delle Delizie” – restauro botanico di una porzione dei Giardini Storici. Sabato 2 aprile, in occasione della XIX Giornata del Giardino, sarà presentato “Il Roseto delle Delizie”, restauro botanico di una porzione dei Giardini Storici del Centro Ospedaliero Militare di Taranto, luogo del cuore e luogo storico della salute del Fai. Frutto della sinergia tra la Marina Militare e il Garden Club Taranto, il progetto finanziato dal Club, è stato realizzato dall’agronomo paesaggista Filippo Marroccoli con l’obiettivo di rispettare e valorizzare l’impianto delle aiuole, in cordoli in tufo esistenti in stile romantico-italiano, con una collezione di rose antiche che, richiamando il toponimo originario del sito “ville della delizia”, è denominato “Roseto delle delizie”. Presso la sala convegni del Centro Ospedaliero della Marina Militare di Taranto, con inizio alle ore 10.30, saranno presentati i risultati conseguiti, visitato il Roseto ed apposta una targa evocativa dell’evento.