«Essere democratici significa essere responsabili»

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Alessandro De Stefano, Segretario cittadino Partito Repubblicano Italiano – Taranto sul significato del termine “responsabili” in uno Stato democratico. Ecco il testo integrale del suo intervento.

«Il 26 Marzo del 1979 si spegneva Ugo La Malfa, ossia uno dei giganti della nostra storia recente italiana. Purtroppo, terminando i programmi scolastici con la II Guerra Mondiale, stiamo perdendo lentamente, ma inesorabilmente anche il ricordo di queste personalità che hanno reso grande la nostra Patria. Eppure è ad Ugo La Malfa che dobbiamo le principali riforme per il settore agricolo, per l’industrializzazione del Mezzogiorno, per i consumi e servizi pubblici e soprattutto per l’istruzione, la sanità, la previdenza sociale e la gestione del territorio. Ed è sempre ad Ugo la Malfa che dobbiamo il boom economico che, dalle macerie di una guerra persa, ci ha condotti alla così detta “ Milano da bere”. In sostanza un genio, che giustamente Mario Draghi ha sentito il dovere di celebrare quest’anno, ricordandolo come colui che si oppose al “non-governo”, ossia al galleggiare sui problemi, al rimandarne la soluzione, al far finta di affrontarli con misure inefficaci, al non avere una visione di dove si vuol portare il Paese. Temi, tristemente, attuali anche oggi.

Ecco, è proprio partendo dal ricordo di La Malfa che vorrei aprirmi ad una importante riflessione. Molti di noi hanno avuto la fortuna di vivere in una stagione di giganti, perché accanto al leader dei Partito Repubblicano Italiano, lavoravano e si muovevano anche altre personalità. Basti pensare a Pertini, oppure a Cossiga, Moro, Saragat, Malagodi e ovviamente l’elenco non è completo, perché dovrei aggiungere Spadolini e un certo Craxi, e poi Berlinguer come anche Almirante. Insomma giganti della vita repubblicana sedevano al governo, come anche anche all’ opposizione. Ma la riflessione non vuole concludersi nel ricordo di questa epopea repubblicana, ma si apre ad una domanda molto più profonda: come si è passati da Spadolini ministro della pubblica istruzione alla Azzolina e ai suoi banchi a rotelle? Come si è arrivato al nanismo politico di oggi? Come si è giunti ad un Parlamento dove siedono o sono stati seduti la Meloni con il 79% di assenze nel 2019 ( poco seduta, quindi), la scarsamente lucida Boldrini e poi Salvini con le sue magliette putiniane, Berlusconi eterno sposino, e poi gente anonima come Toti, Alfano, Lupi, Enrico Letta, o fomentatrice di odio come Pillon, o semplici scappati di casa come Di Battista, Toninelli, Crimi, Di Maio, Dadone.

Come è stato possibile tutto questo? La risposta, cari lettori è solo una: è stata colpa nostra. Possiamo protestare quanto vogliamo, possiamo inveire contro questo Parlamento e contro tutti i Parlamenti eletti nella seconda Repubblica, ma noi non siamo le vittime, piuttosto siamo i complici di questo declino. Sedotti dal becero populismo e dal giustizialismo abbiamo soppresso una prima Repubblica sicuramente malata ma che poteva essere curata. Ogni democrazia può ammalarsi, ma non per questo si deve optare per il suicidio assistito. Abbiamo voluto credere a chiunque assecondasse i nostri sogni di vivere in un paese dei balocchi, dove non ci fossero doveri ma solo diritti. Abbiamo creduto al “meno tasse per tutti” o al “ milione di posti di lavoro”, salvo poi chiudere gli ospedali e accorpare le scuole per mancanza di fondi. Ci siamo ubriacati con i Bossi e con i Salvini che in nome della Padania libera celebravano il dio Po con tanto di ampolla sacra, aprendo però le sezioni da noi terroni. E i Terroni li hanno accolti! Per anni abbiamo acclamato Romano Prodi come un “Salvador Mundi”, salvo poi scoprire che sotto il suo governo si firmava il pacchetto Treu che dava inizia al lavoro precario. I precari, lavoratori senza tutele, sfruttati, praticamente i nuovi schiavi, partoriti da una sinistra che nulla aveva della vera sinistra. Abbiamo creduto ad un comico, che attorno ad un vaffanculo ha creato un partito, i cui valori erano talmente assurdi da realizzare, che sono rimasti lettera morta quando poi è andato al potere. Mentre protestavamo per avere più meritocrazia, abbiamo dato credito a chi sosteneva che “uno vale uno” ed allora abbiamo mandato il fior fiore degli incompetenti a ricoprire le cariche dello Stato. Sempre agognando una società del merito, abbiamo consentito che, nella Repubblica fondata sul lavoro, si fosse pagati per non lavorare, sostenendo che in Finlandia funziona così, ma dimenticando che lì in Scandinavia, il tasso di disoccupazione è un terzo di quello italiano. C’ è voluta la crisi economica dovuta all’assenza di politiche adeguate e poi la pandemia per farci svegliare dal coma profondo di trenta anni di decrescita. Ma la crisi economica e la pandemia sarebbero state gestibili, con un sistema economico efficiente e con ospedali competitivi oltre che con persone diverse al comando. Questa è la nostra colpa, una colpa gravissima perché per trent’anni abbiamo votato con la responsabilità di chi va al bar a bere il caffè.

“Oggi voto così”, “domani voto colà”, “dopodomani non voto proprio e vado al mare, tanto sono tutti uguali”. E con questa antipolitica da osteria abbiamo dato ascolto ed eletto pure Mattia Sartori, studente non modello di Bologna e leader delle sardine ( a proposito ora dove sono? Sulla guerra non hanno nulla da dire?). E certi errori si pagano, amici miei, perché se si rinnegano i valori di una vita per scopi utilitaristici o per presunzione, se ne pagano sempre le conseguenze Purtroppo siamo diventati un paese di creduloni, e lo siamo anche a Taranto, dove taluni, impapocchiandoci con la storia delle strisce blu e della sudditanza verso Bari, sfiduciano il sindaco che, dopo un dissesto e dieci anni ( DIECI) di non governo di Stefàno, provava a riprendere il cammino. In barba ai progetti del PNRR, agli appelli di Mario Draghi lo hanno buttato giù senza avere nemmeno un’idea di come sostituirlo, ma, in spregio alla coerenza, hanno fatto mantenere ai loro sodali le poltrone ricevute da quello stesso sindaco che avevano abbattuto. Poltrone pagate da noi, perché lorsignori non cacciano mai un euro! Pertanto se dovessi immaginare un futuro diverso per l’ Italia e per la nostra città partirei da un voto consapevole e responsabile. Un voto che prenda coraggio dagli errori commessi, ma che esprima valori non negoziabili, un voto che inneschi un nuovo Risorgimento, su cui costruire il presente ed il futuro, ricordando nella cabina elettorale che: “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”».